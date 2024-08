Oasis: El regreso de los Gallagher entre conmemoraciones y enfrentamientos

MILAN, ITALY - NOVEMBER 09: Fabio Fazio, Noel Gallagher and Liam Gallagher of Oasis attend "Che Tempo Che Fa" Italian TV Show on November 9, 2008 in Milan, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Una de las noticias que sacudió a la industria musical y a los fans esta semana, fue el regreso de Oasis luego de quince años alejados de los escenarios como agrupación en una gira de conciertos en el 2025. Y es que la banda formada en 1991 ha dejado canciones y álbumes icónicos que son dignos de tener en cuenta en la historia mundial. Este regreso tiene una particularidad bastante nostálgica, ya que la noticia se dio en la misma semana de la conmemoración de los 30 años de su álbum debut Definitely Maybe, donde se despliegan canciones como Rock ‘N’ Roll Star, Cigarettes & Alcohol, Supersonic y Live Forever; siendo estas últimas unos de los himnos indiscutibles del britpop. Además, coincidiendo con su último concierto dado en París en el 2009, donde no se despidieron del público.

La banda regresa en medio de un cambio en la industria musical bastante grande, la venta de discos físicos ya no es la misma, la manera de hacer conciertos también ha cambiado gracias a las promotoras, pero Oasis decidió arriesgarse y meterse en esta nueva movida musical por sí mismos en una gira mundial, que hasta la fecha se ha anunciado para parte de Europa como Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublin. No se sabe el motivo real por el cual los hermanos Gallagher decidieron reunirse después de tantos años, pero lo que sí ha generado en el público es esa reivindicación de la identidad británica que en su momento llegó a significar la música de Oasis.

Las discusiones más escuchadas de los hermanos Gallagher

La relación entre los miembros ha sido de lo más sonado después de sus canciones, ya que la carrera de la banda estuvo llena de discusiones y peleas que han llegado hasta los golpes en los escenarios. Aquí recordamos algunas de las discusiones más sonadas de Liam y Noel a lo largo de la historia.

En 1994, a solo cuatro años de haber lanzado su álbum debut, Liam le lanzó su pandereta a Noel en la cabeza, lo que hizo que abandonara el escenario. Ese mismo año, Noel dejó la banda por que empezaron una gran discusión aventándose sillas en el Whiskey A Go Go de Los Ángeles, pero finalmente el equipo que representaba a la banda, lo convenció de quedarse.

Esto fue solo el inicio de la crónica de peleas anunciadas por los hermanos, ya que en 1995 apareció una grabación filtrada de los hermanos donde discutían a gritos sobre el tipo de imágen que querían darle a la banda, llegaron a mencionar el consumo de sustancias ilícitas, donde mencionaron “Todos esnifamos líneas blancas todos los días”, e irónicamente, un audio que no tenía nada de música, llegó a ocupar el top 52 de las listas musicales de ese año.

En el 2000 Noel volvió a salir de Oasis luego de que se enfrentaran a golpes estando bajo los efectos del alcohol en Barcelona, ya que Liam le cuestionó que su hermano fuera el padre de la hija que tuvo con Meg Mathews.

La lista es bastante larga, así que si usted es fan de Oasis, seguramente recordará más de las casi infinitas discusiones que llegaron a tener los hermanos dentro y fuera del escenario.

Un poco del historial de Oasis en Latinoamérica, ¿Qué puede salir mal?

Para hablar del paso de los británicos por el sur del continente, cabe resaltar lo sucedido en Chile en el Lollapalooza del 2018, ya que después de que Oasis cantara solo 3 canciones, abandonaron el escenario por la mala calidad del sonido, dándole paso a la banda estadounidense The Killers, quienes para calmar al público interpretaron Wonderwall. Aún en 2024, los chilenos recuerdan con amargura lo sucedido.

Sobre el paso de Oasis para 2024 en el sur del continente es un misterio, ya que si bien la banda recalcó que las fechas anunciadas por Europa solo serían el principio de lo que se viene en la gira, no se sabe a ciencia cierta lo que pasará para en la región. Por lo pronto, muchos pronosticaron tener que viajar a otros países para poder verlos, y confiando en que los hermanos no cancelen la gira, y no se vuelvan a enfrentar en los escenarios.