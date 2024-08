Natalia del ‘Desafío XX’ se fue contra Kevyn y Guajira

Durante el capítulo 98 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

La edición inició tras los sucesos que derivaron de la eliminación de Francisco y Madrid en el box negro luego de enfrentarse Kevyn y Guajira de Pibe, además de Alejo y Luisa, Be y Natalia de equipo Tino.

En el equipo Tino hablaban de la pérdida que representa para ellos como equipo la salida de ambos, pues eran piezas fundamentales a la hora de ir al box blanco, pues él era muy veloz y ella la indudable ‘reina del aire’.

Por su parte en el equipo Pibe hablaban de lo que fue el apoyo en la pista, pues según Kevyn fue más para Natalia y Be que para Francisco y Madrid, en lo que lo secundaron Guajira y Karoline quienes además indicaron en qué falló el cucuteño.

“Si se notó mucho el desgaste del hambre y eso. O sea, ahí Kevyn se debe estar sintiendo la último Coca Cola del desierto, porque hizo así, pero obviamente si él hubiera estado en la situación de nosotros no habría rendido de la misma manera. Entonces no es como que ‘ay se llevó la ventaja de la vida porque son los mejores’, no es así”

— Natalia