Dominica Duque se va de Colombia y sin Alejandro Estrada

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 64, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el décimo ciclo frente a las cocinas.

Y es que llegó un reto en el que el arroz era el protagonista, esto al tener cuatro presentaciones de este como risotto de Italia, jazmín de Tailandia, sushi de Japón y basmati de la India.

La caja misteriosa se escondía una presentación de los tipos de arroz y es así como a Franko Bonilla, Ilenia Antonini y Jacques Toukhmanian les tocó arroz de sushi

En el caso de Vicky Berrío y Cony Camelo un risotto. A Martina ‘La Peligrosa’, Juan Pablo Llano y Paola Rey les tocó el arroz basmati, mientras que a Caterine Ibarguen y Dominica Duque.

La tensión se apoderó de cada una de las estaciones y especialmente en la de Dominica Duque al portar el delantal negro y no estar acompañada de Alejandro Estrada quien era pieza clave en sus preparaciones.

Luego de finalizado el tiempo cada uno de los participantes fue pasando al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch quienes fueron probando las preparaciones y hacer las respectivas evaluaciones. Dominica Duque llegó con un plato al atril llamado “me gané la loto” y no tardó en explicar el motivo del nombre.

“El plato se llama me gané la loto, porque si me la gano me voy pa’ Bali”

— Dominica Duque