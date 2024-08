Daniela Ospina ha sido reconocida ante el ojo publico por ser la hermana del arquero de la Selección Colombia y por ser la ex esposa del 10 de la Selección Colombia James Rodríguez con quien llegó a tener a su hija Salomé.

Desde que se mudó a los Estados Unidos, donde busca obtener la residencia, ha dado de é hablar no solo por su nueva oportunidad en el amor casandose con el actor y presentador venezolano Gabriel Coronel, con quien tuvo a su segundo hijo Lorenzo, formando una familia bastante unidoa y con apoyo mutuo entre todos.

Daniela Ospina reveló su secreto para tener un ‘cuerpazo’

La reconocida empresaria, modelo y exvoleibolista, ha dejado a más de uno sin palabras al revelar cómo ha logrado mantener su impresionante figura. Conocida por su estilo de vida saludable y su disciplina, Daniela finalmente ha compartido los detalles que la han llevado a tener el ‘cuerpazo’ que muchos admiran. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Daniela Ospina explicó que la clave de su éxito radica en una combinación de ejercicio constante, una alimentación balanceada, y una mentalidad positiva.

“Este año me he propuesto, compartirles más sobre mi vida e incluirlos más en este proceso de ser empresaria, así que, más o menos así se ven mis días, obviamente no todos los días se ven igual, ni se sienten igual, hay unos con mas cosas por hacer y otros con momentos mas tranqui, pero de eso se trata de disfrutar cada día”, mencionó la empresaria en su publicación.

Además, complementa su entrenamiento en el gimnasio, que le ayudan a mantener la flexibilidad y el equilibrio, tanto físico como mental. En cuanto a la alimentación, Ospina es firme defensora de una dieta balanceada y rica en nutrientes. Su enfoque principal es mantener un equilibrio que le permita disfrutar de la comida sin sacrificar su salud.Daniela también subrayó la importancia del descanso y el bienestar emocional.

La revelación de Daniela Ospina ha inspirado a muchos de sus seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de cómo el esfuerzo y la constancia pueden llevar a grandes resultados. Con su enfoque integral y su dedicación, Daniela sigue siendo un referente en cuanto a bienestar y estilo de vida saludable.