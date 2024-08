Así fue la reacción de Franko al ver que Cony interrumpió su charla con Jorge Rausch en ‘MasterChef’

En el reciente capítulo 64 de ‘MasterChef Celebrity’, el popular reality gastronómico de RCN, los ánimos se encendieron nuevamente tras una incómoda situación protagonizada por la actriz Cony Camelo y el comediante Franko Bonilla. Durante el reto de cocina, que consistía en preparar diferentes tipos de arroces representativos de países como Italia, Japón, India y Tailandia, una breve interrupción generó un momento de tensión entre los participantes.

Todo comenzó cuando el chef Jorge Rausch estaba dando indicaciones a Franko sobre su plato. En el video que circuló en redes sociales, se puede observar al chef aconsejando a Franko que añadiera más sal a su arroz. En ese momento, Cony Camelo, quien se encontraba apresurada por obtener la aprobación de su risotto, decidió no esperar a que Rausch terminara de hablar con Franko y lo interrumpió, ofreciendo un bocado para que el chef probara su plato.

La reacción de Franko Bonilla no se hizo esperar. Visiblemente molesto, el comediante expresó su desagrado por la intromisión de Cony. “No es de buena educación interrumpir una conversación en ningún escenario. Lo que hizo Cony pues no está bien, solo que yo no alego ni digo nada y menos con una mujer”, comentó Franko, dejando claro su malestar por la situación. Además, agregó: “¿Qué pasaría si yo reacciono distinto, si reacciono Cony qué pena, respete, yo tengo cosas más importantes en la vida que hacer que regañar una persona madura vieja tal vez, que quiere pasarse por alto las normas de urbanidad, las normas de respetar a alguien?”.

La incomodidad de Franko fue evidente, y muchos de los seguidores del programa se pronunciaron en redes sociales, algunos apoyando la reacción del comediante y otros defendiendo a Cony Camelo, sugiriendo que su intención no era generar conflicto, sino simplemente apresurarse para concluir su plato.

A pesar de la interrupción, Franko decidió mantener la calma y evitar que la situación escalara a un conflicto mayor. Su respuesta, aunque firme, buscó no generar más tensiones entre los competidores.