“Qué poca vergüenza”: ‘La Segura’ es tildada de clasista por publicar un polémico video “cómico”

‘La Segura’ despertó los malos comentarios de muchos usuarios de Instagram a propósito de la temática de su más reciente video en esta plataforma, siendo tildada de clasista por tratar de manera despectiva a las personas de pocos recursos con un clip de comedia, según indicaron varios internautas.

PUBLICIDAD

La influencer ha estado tomándose un tiempo de descanso en los últimos días, pasando un rato agradable en un hotel en Cartagena en compañía de su familia y de su prometido, Ignacio Baladán. También aprovechó para volver a encontrarse con su amigo, Javier Cardona.

Puede leer: ¿Le gustó? Artistas colombianos le compusieron una canción a ‘La Segura’ y así reaccionó la influencer

Sin embargo, la joven aprovechó varios momentos para seguir compartiendo con sus seguidores, dejando ver fotos y videos de sus vacaciones y del tiempo de calidad que pasó con su mejor amigo, publicando algunas de sus ocurrencias en el proceso como el accidente que tuvo con su teléfono en una piscina y cómo despertó rumores de infidelidad por ser vista junto a Javier.

Pero no todo fue tranquilo para La Segura durante estos días, ya que aprovechó para grabar un nuevo video con el fin de publicarlo en Instagram y despertar las risas de sus seguidores, usando una temática polémica.

En el video se puede ver a la creadora de contenido vestida de manera elegante con el fondo de un barrio con viviendas deterioradas, indicando que estaba “visitando la casa de mi amiga después de casarse por amor con el pobre y no por plata”.

El clip muestra a la colombiana con cara de incomodidad y susto, reaccionando de manera negativa al ambiente en el que se estaba desenvolviendo, usando una escena para dar a entender que las personas de bajos recursos guardan similitud con los animales.

PUBLICIDAD

Lea también: “¿Por qué a mí?”: ‘La Segura’ sufrió un penoso accidente en un hotel

La Segura se llenó de comentarios negativos por su video “clasista”

En la sección de comentarios del clip, una gran cantidad de usuarios de Instagram le dejaron saber a la joven que su contenido era de mal gusto y que les parecía una “burla” la temática del video, tildándola de clasista en el proceso.

“La situación económica de ninguna persona debe ser objeto de burla”, “Ahora saca un video de humor sobre tu caso de tus biopolímeros para reírnos todos también, total humor es humor no?”, “El video más clasista que he visto este año, qué asco” y “Qué poca vergüenza tiene esta niña, burlándose de los que no tienen. Dios permita que no le toque” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Segura.