La protagonista de Bridgerton, Nicola Coughlan, de 37 años aviva rumores de romance con actor de Disney+ de 24 años

Nicola Coughlan, conocida por su papel en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, fue el centro de atención recientemente, no solo por su carrera en ascenso, sino también por su vida personal, informa el diario británico Daily Star. La actriz de 37 años fue vista en actitud cariñosa con Jake Dunn, un joven actor de 24 años que ha aparecido en la serie de Disney+ Renegade Nell.

Ambos fueron captados disfrutando juntos del festival All Points East en Londres, lo que ha generado rumores sobre una posible relación amorosa.

¿Dónde fueron visto juntos?

El pasado fin de semana, Nicola y Jake fueron fotografiados en el festival All Points East, un evento que reúne a numerosas celebridades y fanáticos de la música en Londres.

La pareja no pasó desapercibida, ya que fueron vistos abrazándose y bailando juntos, con Nicola mostrando una amplia sonrisa mientras se aferraba al brazo de Jake.

Este gesto ha avivado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación, ya que ninguno de los dos ha hecho comentarios públicos al respecto.

¿Quién es el chico Disney?

Jake Dunn es un actor y productor de cine que ha empezado a ganar notoriedad gracias a su participación en Renegade Nell, una serie de época que narra la historia de una joven mujer en la Inglaterra del siglo XVIII, quien es acusada injustamente de asesinato y se convierte en forajida.

Curiosamente, Jake comparte pantalla con Louisa Harland, coestrella de Nicola en la popular serie Derry Girls.

Las señales del romance

Aunque Nicola y Jake aún no han confirmado su relación, esta no es la primera vez que se les ve juntos. Según la cuenta de Instagram Deuz Moi, la pareja fue vista jugando Scrabble en un pub de Londres a principios de este verano, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la actriz.

Además, ambos asistieron juntos al estreno de Renegade Nell en marzo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si su amistad ha evolucionado hacia algo más.

La noticia de este posible romance ha causado revuelo entre los fans de Bridgerton, especialmente aquellos que habían especulado sobre una relación entre Nicola y su coestrella en la serie, Luke Newton.

Los rumores surgieron debido a la química palpable entre sus personajes, Penelope Featherington y Colin Bridgerton. Sin embargo, la actriz irlandesa se encargó de desmentir estas especulaciones en una entrevista con Extra, aclarando que, aunque tiene una excelente relación con Luke, solo son buenos amigos.

¿En que momento está Nicola Coughlan?

Nicola Coughlan ha tenido un año ocupado, con su participación en la tercera temporada de Bridgerton y su trabajo en Derry Girls, que ha sido bien recibido por la crítica.

La actriz, que ha ganado fama por su interpretación de Penelope Featherington, ha demostrado ser una figura influyente tanto dentro como fuera de la pantalla.

Mientras su carrera sigue en ascenso, Nicola ha mantenido su vida personal relativamente privada, lo que hace que estos recientes avistamientos con Jake Dunn sean aún más interesantes para los medios y sus seguidores. Con una diferencia de edad de 13 años entre ambos, la posible relación ha sido tema de debate, pero muchos fans han expresado su apoyo y curiosidad por ver cómo evoluciona esta conexión.

Por ahora, Nicola y Jake se mantienen en silencio sobre su estado sentimental, dejando que las imágenes hablen por sí solas.

Como en cualquier rumor de romance en el mundo de las celebridades, el tiempo dirá si esta pareja realmente está destinada a ser o si solo se trata de una amistad cercana. Mientras tanto, la atención sigue puesta en ellos, y los fans están ansiosos por descubrir la verdad detrás de estos encuentros públicos.