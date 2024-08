Alejandro Estrada señaló a quiénes les pondría el delantal negro en ‘MasterChef Celebrity’

El reconocido actor Alejandro Estrada sorprendió a sus seguidores al hablar sobre su reciente eliminación del reality show de cocina “MasterChef Celebrity”, transmitido por RCN. Estrada calificó su salida del programa como “justa”, aceptando con tranquilidad las reglas del concurso.

PUBLICIDAD

“Mi eliminación fue justa dentro de lo que son las normas, las reglas, la acepto”, comentó el actor, conocido también por ser la expareja de la actriz Nataly Umaña.

En una entrevista, Alejandro también se refirió al impacto que su salida podría tener en la participación de su actual novia, Dominica Duque, quien continúa en la competencia. Aseguró que su eliminación no afectará la continuidad de Dominica en el programa, destacando su dedicación y esfuerzo constante en su preparación como cocinera. “Mi salida no va a afectar en nada la continuidad de Dominica porque seguimos juntos y por fuera estudiando todos los días para que ella demuestre realmente todo su profesionalismo”, enfatizó.

Estrada elogió la dedicación de Dominica, subrayando que a pesar de no tener experiencia previa en la cocina, ella se ha preparado intensamente para el reality. “Es una chica a la que admiro bastante, me he encariñado muchísimo de ella... ella no tenía ni idea de la cocina y de repente la veo estudiando todos los días, pendiente”, comentó Alejandro, evidenciando su apoyo incondicional a su pareja en esta etapa del concurso.

Además, Alejandro reveló los nombres de los tres cocineros a quienes él les pondría el delantal negro, indicando su respeto hacia sus compañeros de programa. “Yo salgo muy tranquilo con ellos, quizás sus decisiones son basadas en la meritocracia... mi último plato no fue calificado como algo virtuoso, aunque yo creo que lo fue. Se basaron más en un error, pero de ahí para atrás fue fantástico aprender de ellos”, reflexionó Estrada.

Al ser cuestionado sobre su top 3 de cocineros a los que les pondría el delantal negro, Estrada señaló: “Salgo muy tranquilo con ellos, quizás es sus decisiones son basadas en la meritocracia, en lo que uno haga uno haga el último plato mío no fue calificado como algo virtuoso, siéndolo, de pronto se enceguecieron un poco por el error y se basaron más en eso, pero de ahí para atrás fue fantástico aprender de ellos. Podría decir en preferencia tengo de primero a (Jorge) Rausch, de segundo a Adria (Marina) y de tercero a Nicolás (de Zubiría)”.