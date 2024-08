Subido de tono: Juan Pablo Urrego de ‘Rigo’ recordó el piropo más picante que le han dicho

Juan Pablo Urrego sorprendió a muchos usuarios de las redes sociales al contar la cómica anécdota sobre el piropo más llamativo que le han hecho, compartiendo a detalle cómo sucedió la curiosa situación. Otros actores colombianos también contaron sus propias anécdotas, además de reaccionar al picante cuento de su compañero.

El actor estuvo en boca de muchas personas a propósito de su papel protagónico en la bionovela de RCN, ‘Rigo’, interpretando al reconocido ciclista colombiano Rigoberto Uran, con sus aventuras y desventuras desde que estaba estudiando en el colegio hasta que alcanzó la fama a nivel internacional.

Y si bien el colombiano ya había participado en series de proyección internacional en el pasado, esta novela volvió a ponerlo en la mira de muchos, no solo en su tierra natal, sino también en varios países gracias a que la novela está disponible a través de la plataforma de Prime Video.

Sin embargo, Juan Pablo Urrego se reunió junto a varios actores colombianos para grabar un breve video para las redes sociales de Netflix Colombia en el cual Juan Pablo Raba, Sebastián Martínez y Carlos Torres se unieron al protagonista de Rigo para contar cuáles han sido los mejores piropos que les han dicho.

El primero en pronunciarse fue Raba, quien indicó que durante el tiempo que vivió en Venezuela una persona le grito: “Epa, Raba, estás más rico que comer con las manos”. Sin embargo, le confesó a sus compañeros que prefirió no responder el piropo.

Luego siguió Martínez, recordando que una mujer le puso a su bebé el nombre de Sebastián en su honor, contando entre risas que si hay una generación de “Sebastianes” es gracias a él.

Después siguió Torres, admitiendo que en su caso no hay una historia interesante, contando que se limitan a decirle “qué lindos ojos” y “se están cayendo los ángeles del cielo”.

Juan Pablo Urrego asombró a sus compañeros con la historia de su piropo

Para cerrar el clip, Juan Pablo Urrego contó su anécdota, indicando que todo ocurrió a través de un mensaje directo en Instagram en la que una de sus seguidoras le hizo una curiosa petición.

“Hazme un hijo o un flan, pero con tu leche. Saludos”, dijo el actor muy serio mientras miraba a la cámara, algo que hizo que el resto de los actores no pudieran contener la risa.

Además, en la sección de comentarios del post, muchos usuarios de Instagram también simpatizaron con el cuento de Urrego, resaltando lo subido de tono y divertido que fue: “ya cuando me coma un flan no será lo mismo”, “dije ‘ahh van a ser piropos lindos’… no me esperaba el último jajajaja”, “el último no fue un piropo, fue una grosería”.