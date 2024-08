“No puede superarla”: Ben Affleck busca a su ex, Jennifer Garner, en sus parejas

El actor tendría nueva novia y dicen que es idéntica a su ex y madre de sus hijos

Se ha revelado que Jennifer López y Ben Affleck están en las etapas iniciales de su divorcio después de que la cantante y actriz lo iniciara formalmente. Además, se ha descubierto que el actor ya tiene una nueva pareja.

Según informes de medios norteamericanos como Page Six, parece que el intérprete está en una relación con Kick Kennedy, la descendiente de Robert F. Kennedy Jr., una noticia que ha dejado asombrado a todo el mundo.

Según un informante, se vio a la supuesta nueva pareja en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y en varios otros lugares en los últimos días, tal como mencionó previamente el medio.

El actor ha recibido críticas, no solo por involucrarse en una nueva relación antes de finalizar completamente la anterior, sino también por supuestamente buscar a su ex pareja, Jennifer Garner, en sus nuevas novias.

Las razones por las que dicen que Ben Affleck busca a su ex

Luego de revelarse el presunto nuevo romance de Ben Affleck, varios internautas en redes sociales afirman que el actor está intentando sustituir a su ex, Jennifer Garner por varias razones.

Dicen que Kick Kennedy tiene un notable parecido a la madre de sus hijos, de hecho, la similitud entre ambas ha sorprendido a muchos. Algunos incluso sostienen que es como una versión más juvenil de la actriz.

Por otro lado, afirman que en la situación de JLo, intentó encontrar a una mujer cuyo nombre coincidiera con el de su ex, pero dado que eso no tuvo éxito, ahora ha encontrado a alguien que tiene un parecido físico.

Se asegura que Ana de Armas, que también fue pareja del actor, tenía una moda bastante similar a la de Jennifer Garner . Sus estilos de vestir eran comparables, lo que indica que sus parejas siempre parecen tener una característica común con su ex.

"No sólo se une en matrimonio con una persona con el mismo nombre que su anterior pareja sino que ahora está en una relación con alguien que físicamente es su doble... si esto no es un caso para TERAPIA, entonces ¿qué lo es?", "él no ha superado a Jennifer Garner", "pienso que el recuerdo de Jennifer Garner está impreso en su mente, ella siempre ha sido su cómplice y la madre de sus hijos", "esta mujer es el vivo retrato de Jennifer Garner", "definitivamente, desea sustituir a Garner, a quien realmente ama", fueron algunas de las respuestas en las plataformas de redes sociales.

Esto sucedió después de que el actor fuera visto disfrutando de unas vacaciones en Japón y posteriormente en Los Ángeles junto a Jennifer Garner y sus hijos, aparentando estar feliz y relajado. Esto desencadenó rumores de que podrían estar juntos.

No obstante, se observó a la actriz junto a su pareja John Miller, con quien mantiene un vínculo desde hace mucho tiempo. Esto confirma que siguen siendo pareja y que su tiempo compartido con Ben se debe únicamente a sus tres hijos y a su deseo de apoyar al padre de estos.