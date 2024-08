Franko de ‘MasterChef Celebrity’ recibió ‘pin de inmundidad’ ¿qué hizo esta vez?

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 62, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el décimo ciclo frente a las cocinas.

Tras la salida de Alejandro Estrada que sonó más a expulsión que a eliminación la presentadora Claudia Bahamón hizo hincapié en las reglas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y seguidamente a los participantes les esperaba una caja misteriosa en la que había diferentes tipos de pastas con acompañante, por lo que lo que para muchos parecía un plato común y corriente debía ser de alta cocina.

Es así como a le tocó lasagna más espinacas para Vicky Berrío y Dominica Duque; fettuccine y orellanas para Cony Camelo; penne rigate y chile para Martina ‘La Peligrosa’ y Franko Bonilla; risoni y queso azul para Nina Caicedo y Paola Rey; fusilli y tomates secos para Ilenia Antonini y Caterine Ibargüen; spaguetti y anchoas para Juan Pablo Llano; asi como vermicelli y camarones para Carolina Cuervo y Jacques Toukhmanian.

Para el reto tuvieron 60 minutos y la despensa completamente abierta para conseguir el primer pin de inmunidad de la semana, pero la tensión se apoderó de cada una de las estaciones y más cuando Franko Bonilla quiso mezclar los chiles y produjo un ambiente incómodo para los demás.

El tiempo se venció y con ello cada uno de los participantes pasaron al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, por lo que las criticas empezaron y más cuando llegó el turno de Franko Bonilla.

“Franko, no tienes un buen plato compadre. No es un bueno y tampoco me gusta verlo cocinando así. No sé si lo tienes que coger más en serio la vaina, meterse en la película, pero no, este tipo de platos no son los queremos ver aquí adelante, y menos en este momento de la competencia”

— Nicolás de Zubiría