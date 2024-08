Santi del ‘Desafío XX’ aclaró si será donante de esperma para Karoline

Días atrás, en el capítulo 92 del ‘Desafío XX’, las emociones estuvieron a flor de piel esto luego de que Santi, el participante más querido del reality de Caracol fuera eliminado junto a su compañera Camila llevándose varios millones.

El momento de la despedida fue más que emotivo, pues se convirtió en uno de los concursantes que más tocó el corazón de los televidentes por su forma de ser, actuar y en especial a ese positivismo que llenó en más de un momento diversas circunstancias negativas en competencia y que fue nombrado por Andrea Serna como “El novio de Colombia”.

Pero mucho antes de su eliminación en diversas oportunidades su compañera de equipo Karoline le insistió en que le gustaría que él fuese el donante de esperma que ella requiere para ser madre y que detalló en ediciones anteriores, pues en un momento también se lo pidió a Hércules tras eliminado.

Por medio de las redes sociales de Caracol y el ‘Desafío’ se ha publicado un clip en el que el exparticipante ha manifestado su postura al respecto, y con el que le da una respuesta definitiva a la actual semifinalista del ‘Desafío XX’.

“Bueno, aquí les voy a resolver las dudas, sobre el capítulo que Karoline y yo tocamos sobre la donación de espermatozoides y decir que sí, que yo serviría pues como donante es un tema que habría que tratarlo muy bien. En este momento no me siento pues como en la condición de ser donador, porque no quisiera tener de pronto hijos de una u otra forma por ahí regados y no va como con mi esencia, con mi forma de pensar y de llevar las cosas no estaría pues como en este momento de ser como donante de esperma” — Santi

La petición de Karoline a Santi que molestó a Pibe Valderrama

Es de recordar que durante el capítulo 85 del ‘Desafío XX’ en una de las conversaciones de la casa roja estaba Karoline preguntándole a Santi su edad y en especial aleccionándolo a que tenga hijos pronto lo que derivó en una interrupción del Pibe

“Yo ando buscando donantes” — Karoline

“Yo no entiendo eso, que tener relaciones como amigos, que ta y ta, y somos amigos ¿Cómo es esa vaina?” — Pibe

Ante esto Karoline precisó lo que ya había dicho en capítulos anteriores y es que quiere ser madre, pero que no quiere estar con un hombre y mucho menos un esposo.

“Me hartan los hombres, no puedo con ellos” — Karoline

“Yo soy de la antigüedad. Entonces, vamos a ver. Tú me gustas, yo te gusto. Ahí no entiendo nada, ella dice que con los hombres nada, pero quiere tener hijos. Y pa tener hijos necesitas un hombre” — Pibe

Seguidamente Karoline se refirió a los donantes, y que en el caso de Santi sería un “donante responsable”, lo que terminó de enervar al futbolista y le echó en la cara la contrariedad de sus palabras sobre quedar embarazada.

“¿Te estás dando cuenta lo que estás queriendo? Ella con los hombres no quiero un cul@, ¡pero quiere un hombre ‘responsable’!” — Pibe

¿Karoline está haciendo casting para el padre de sus hijos?

Durante el capítulo 82 del ‘Desafío XX’, el cual de duelos en los que salieron eliminados Hércules y Glock, también se dio una conversación similar, pues en el momento de la pausa mientras se reacondicionaba el box negro para el duelo entre Glock de Beta y Natalia de Omega, se dio una conversación reveladora entre Karoline y Hércules.

“Gordo, no te olvides que tú y yo tenemos algo pendiente ¿oíste? Cuando yo salga de aquí me voy a embarazar de ti ¿oíste? Por inseminación eso sí, no te ilusiones. Yo quiero que seas el padre de mis hijos. Primero un niño, después una niña, así que trabaja muy fuerte allá afuera mientras yo salgo porque el gasto va ser grande gordo. Tengo que asegurarme de que mis hijos salgan bellos” — Karoline

Las palabras de Karoline no hicieron más que intimidar y sonrojar a Hércules junto a los demás miembros de Beta en ese momento. Anteriormente Karoline había contado su idea de operarse los senos, pero que antes de eso quería quedar embarazada y que esto lo haría por medio de la inseminación, por lo que había pensado en hombres de Estados Unidos.