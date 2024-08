“Me equivoqué”: Alejandro Estrada le pidió disculpas a Dominica tras robarle parte de su receta en ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los reality shows más populares en Colombia, donde celebridades compiten en retos culinarios que no solo ponen a prueba su habilidad en la cocina, sino también su capacidad para aprender nuevas recetas y técnicas gastronómicas. A pesar de su éxito en otros campos, los participantes enfrentan desafíos que evalúan su destreza culinaria, luchando para evitar la eliminación y avanzar en la competencia.

PUBLICIDAD

Uno de los concursantes que más destacó en la temporada fue el actor Alejandro Estrada, conocido por su papel en ‘Tu Voz Estéreo’ y por su reciente divorcio, que se hizo público en televisión nacional. Sin embargo, en ‘MasterChef Celebrity’, Estrada generó controversia y críticas en redes sociales debido a sus comportamientos polémicos en la cocina.

“Al terminar el plato, aunque teníamos colaboración con Dominica, pensé que podía usar una pizca del brownie ella para meterlas en mi plato, pero fui una hueva. Esto fue algo que va en contra del reglamento, no conocía los formatos anteriores, pero acepto esta salida, la ansiedad puede llegar a ser algo difícil de manejar. Acepto las consecuencias con la frente en alto, lo más importante para mí es que todos ustedes sepan que siempre he sido auténtico. Me equivoqué y no dejo de pedir disculpas”, además Alejandro pidió que las personas sigan conectadas al reality, pues su relación con Dominica sigue en pie y él ha declarado su total apoyo para que ella sea quien se lleve el premio de esta temporada.

Alejandro también afirmó que en la cocina el ánimo mayormente es cooperativo y que no esperaba que al tomar algunos trozos del plato de su pareja, los jueces lo expulsaran de la competencia; afirmó que aunque siempre trataba de compartir sus implementos de cocina, no tenia claro que no podía hacerse los mismo con los resultados de las preparaciones.