“Decepción total”: Sebastián Yatra fue criticado por una “falta de respeto” en una presentación

Sebastián Yatra se vio envuelto en una situación polémica a propósito de su más reciente presentación que dejó a muchos de sus fanáticos indignados debido a una “falta de respeto” que tuvo con ellos. Esto se lo hicieron saber al cantante a través de una serie de mensajes en la sección de comentarios de una de sus más recientes publicaciones en Instagram.

El artista había estado en bajo perfil durante más de un año, manteniéndose muy poco productivo en lo que respecta al mundo musical al estrenar poco temas y participar en pocas presentaciones musicales, dejando entrever que se había tomado un año de descanso.

En muchas de sus publicaciones se puede ver que últimamente había estado invirtiendo su tiempo en asistir a partidos de tenis y de fútbol, pasarla bien en festivales musicales como espectador, además de viajar a diferentes partes del mundo para disfrutar de las vistas y de la cultura.

Sin embargo, Sebastián Yatra ha estado participando en algunas presentaciones musicales selectas, tal y como ocurrió el pasado domingo en el festival Starlite en España donde el cantante desempolvó su guitarra y puso a cantar a sus fanáticos.

Pero las cosas no fueron tan placenteras para ellos, ya que a través de varios mensajes en la sección de comentarios de las publicaciones del colombiano se puede leer el descontento de algunos de los asistentes, quienes aseguraron que llegó 45 minutos tarde a su presentación, y por tanto, solo estuvo una hora sobre el escenario.

“Decepción ayer en su concierto en el Starlite. Salió 45 minutos tarde y no llegó a cantar ni una hora y media”, “50 minutos de retraso y hora y veinte de concierto. Ha sido una falta de respeto total y absoluta hacia nosotros”, “Hoy el concierto no ha sido bueno. Mucho retraso y poca duración” y “Decepción total el Starlite, fue más lo que se tardó en llegar que lo que estuvo cantando” son algunos de los mensajes que se pueden leer en uno de sus posts.

A Sebastián Yatra le dieron palo por otro motivo más personal

Además de criticar duramente que llegara tarde a su presentación y que no cantara tantos temas, otros usuarios de Instagram aprovecharon para descargarse contra el cantante por otros motivos más personales.

“No me gusta para nada. No eres estable en el amor. Qué te pasa con las mujeres?”, “Debes de ir a un terapeuta para ver dónde está esa herida tan grande que tenés. Y así ver cómo te tranquilizas de una vez. Para no dañar más a las chicas” y “Canta bien y todo pero es un desastre de persona, demasiados corazones rotos e irreparables en su paso” se puede leer en una de las publicaciones de Sebastián Yatra.