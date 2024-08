Ana Lucía Domínguez reveló su secreto para no tener estrías durante el embarazo

La actriz Ana Lucía Domínguez, conocida por sus papeles en exitosas telenovelas como ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Pálpito’, se encuentra en la última semana de su embarazo y no ha dejado de compartir con sus miles de seguidores detalles de esta etapa tan especial de su vida. Recientemente, la actriz sorprendió a sus fans al revelar uno de sus secretos de belleza más valiosos para cuidar su piel durante el embarazo y evitar las indeseadas estrías.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la artista de 40 años abordó una de las preguntas más frecuentes que recibe: ¿cómo ha logrado evitar las estrías durante su embarazo? “Gracias a Dios, no me han salido estrías”, comentó la actriz, antes de compartir su truco de belleza. “Ustedes se preguntarán, ¿qué he usado yo para que esto no me suceda? Y miren, es que esto es una maravilla. ¿Ustedes se acuerdan del aceite de rosa mosqueta?”, continuó Ana Lucía en el clip.

El aceite de rosa mosqueta, conocido por sus propiedades regenerativas y su capacidad para mejorar la apariencia de la piel, ha sido un aliado clave para la actriz durante su embarazo.

“Desde las abuelas lo usaban para las estrías, para las manchas, para la piel, para todo. Y durante el embarazo le ponía unas goticas de este aceite a una crema corporal y la piel me quedaba súper hidratada”, explicó Domínguez. Además, estacó que este aceite no solo es útil para el cuerpo, sino también para el rostro. “En algunas bases pongo una o dos goticas y cuando me maquillo se ve parejo, hidratada, suave, luminosa; se ve, de verdad, muy bonita”, aseguró.

La actriz también habló de los beneficios adicionales del aceite de rosa mosqueta, señalando que no deja la piel grasosa y se absorbe rápidamente.

“Yo me lo aplico en la cara, en el cuello, en el escote, en las manos. Ustedes saben que ahí revelamos un poquito la edad”, comentó con humor. Además, explicó que el aceite es rico en retinoides naturales, los cuales aumentan la producción de colágeno, promueven la renovación celular, hidratan y mejoran la elasticidad de la piel, características que lo hacen ideal para el cuidado durante el embarazo.