Conozca a la presentadora de Noticias Caracol que se viralizó por su parecido a Miranda de ‘Sex and the City’

Noticias Caracol y Sex and the City

Noticias Caracol es uno de los noticieros más reconocidos y vistos del país, sus presentadores se han constituido como parte fundamental de las tardes y noches de muchos colombianos que buscan informarse, pero también entretenerse; son varios los periodistas que protagonizan el informativo y que se han llevado el amor en las pantallas; sin embargo, en redes sociales se viralizó una en especial por su parecido a Miranda, personaje de ‘Sex and the City’.

‘Sex and the City’ es una popular serie de televisión estadounidense que se emitió entre 1998 y 2004. Sigue la vida de cuatro amigas en Nueva York: Carrie, Charlotte, Miranda, y Samantha, mientras exploran temas de amor, sexo, amistad, y la vida moderna en la gran ciudad. La serie, basada en el libro de Candace Bushnell, se convirtió en un fenómeno cultural y generó dos películas y una serie de continuación llamada ‘And Just Like That’.

Quienes estaban viendo la emisión del noticiero, notaron que una de las reporteras de la frontera Venezuela y Colombia tiene bastante parecido a Miranda, por lo que no tardó en viralizarse en redes sociales, en especial por TikTok. Tras una ola de algunos edits y comentarios, muchos también halagaron el look de la presentadora y recordaron al icónico personaje de esta serie de los años 90.

