Él es el hombre que asegura ser hijo no reconocido del fallecido Jota Mario Valencia

Jota Mario Valencia fue uno de los presentadores más icónicos de a televisión colombiana, conocido por su hablidad en cámara y por ser por años la cara de diferentes programas de etretenimiento como ‘Todos contra todos’, ‘Domingos Gigantes’, ‘Sábados Felices’ y su último programa ‘Muy Buenos Días’ donde acogió más popularidad por parte de los televidentes.

Durante todos sus años profesionales, su esposa Gineth Fuentes y luego sus hijos María José y Simón Valencia, quienes lo acompañaron hasta sus últimos días de vida

En redes sociales, un hombre llamado Sandro Raúl Castro Cruz aseguró que es hijo no reconocido del fallecido presentador Jota Mario Valencia. En dicho video mencionó “Soy hijo de Jota Mario Valencia. Siempre he tenido las expectativas, porque mi señora madre de crianza, que trabajaba en la clínica Marly en el año 1974, como enfermera, me recibió con mucho amor y cariño”.

“Después de muchos años, me entero de que una tía, hermana de mi madre de crianza, le informa que en un medio de comunicación de la radio escuchó una versión de la entrevista de Jota Mario Valencia que informa que tuvo un desliz con una señora y el cual había tenido un varón y lo había regalado a una gran enfermera de la clínica Marly”. Pese a que no se ha comprobado que dichasafirmaciones son reales, la misma hija del presentador se pronunció en sus redes sociales sobre las afirmaciones mencionadas por Sandro.

Ya que en sus historias de instagram aclaró que solo tiene un hermano, Simón. y es que después del fallecimiento de Jota Mario el 6 de junio de 2019, sus hijos y su esposa lo siguen recordando como el hombre amoroso, trabajador y feliz que fue en vida.

