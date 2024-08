A Dominica Duque de ‘MasterChef’ le llovieron memes por querer imitar a Martina

‘MasterChef’ está a punto de eliminar a uno de los famosos que quedan en la competencia, pero a este punto de la competencia, las personalidades de los participantes están a flor de piel. En la prueba de este 22 de agosto, el reto en parjas que tenía como complejidad comunicarse en con un muro de por medio, los chistes se hicieron presentes en la prueba.

Dominica recibe memes por querer imitar a Martina en ‘MasterChef’

Los usuarios de internet no tardaron en compartir divertidos memes y comentarios sobre la ocurrencia de Dominica que no fue del agrado de toda la audiencia por querer imitar los gritos de su compañera Martina la Peligrosa . La creatividad de los internautas no tuvo límites, y encendiendo una risa y sensación de “fastidio” colectiva, convirtiendo a la presentadora en una de las más comentadas de la temporada.

Comentarios como “No amiga, eso no te sale”, “Dominica se convierte en la segunda participante más fastidiosa del reality”, “Todo es risas con el tema de la plaza hasta que entra Dominica”, “Siento que Dominica quiere “lucirse” en este reality por ganar fama! Que triste que quiera hacerlo por su mediocridad”.

Y es que a estas alturas de la competencia, mcuhos consideran que la periodista no merece el lugar en el que se encuentra, ya que consideran que siempre es salvada por su novio Alejandro Estrada, o por algún participante que ha tenido un buen desempeño, por lo que se convierte en una de las posibles candidatas para ser la proxima eliminada del reality de cocina más versionado en el mundo.

¿En qué novelas ha actuado Dominica Duque de ‘MasterChef’?

Uno de sus primeros papeles que tuvo Dominica en la televisión fue en la exitosa telenovela ‘Enfermeras’. En esta producción, Dominica interpretó a Catalina Jaramillo, un personaje que le permitió mostrar sus dotes actorales y ganar reconocimiento en el mundo de la actuación. Su participación en esta serie fue un trampolín para futuras oportunidades en el mundo del entretenimiento, como llegar a los fogones de ‘MasterChef’.