Karoline criticó lo que Natalia le dijo a Santi en ‘Desafío XX’ al ser eliminado

Durante el capítulo 93 del ‘Desafío XX’ hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

PUBLICIDAD

Al principio de la edición se dio continuidad a los hechos de la entrega anterior en la que Santi y Camila del equipo Pibe fueron eliminados en el box negro tras enfrentarse a Sensei y Darly; Alejo y Luisa, así como Karoline y Jerry, llevándose una jugosa cifra millonaria.

Karoline se va contra Natalia en ‘Desafío XX’

Precisamente estos dos hablaban de lo que había sido la prueba en la que se llevaron el primer lugar y ella hizo un paréntesis para retomar lo que sucedió momentos antes de la despedida en la que Andrea Serna les preguntó a varios sus opiniones sobre Santi, y entre ellos Natalia.

“Ahorita que Natalia estaba diciendo lo de Santiago, yo solo pensaba cuántas veces tú no hablaste de Santi que no merecía estar aquí que por su rendimiento y te atreves a decir que es un ser humano maravilloso, grandioso ¿ya le pediste disculpas por todo lo que dijiste de él que escuchó y su mamá le contó?” — Karoline

Jerry le indicó que si considera que no lo hizo de corazón y ella le respondió que no lo sabe, pero que lo primero que tenía que hacer era disculparse por haber hablado de la forma en la que lo hizo y también actuó. Momentos más tarde Karoline extendió la conversación con Kevyn y Guajira, diciendo que muchas veces Natalia se iba con Mapi y otras de las mujeres a hablar de Santi de que este no debía seguir.

¿Qué le dijo Natalia a Santi en ‘Desafío XX’?

Es de recordar que en el capítulo 92 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a flor de piel esto luego de que Santi, el participante más querido del reality de Caracol, fuera eliminado junto a su compañera Camila.

El momento de la despedida fue más que emotivo, pues fue uno de los concursantes que más tocó el corazón de los televidentes por su forma de ser, actuar y en especial a ese positivismo que llenó en más de un momento diversas circunstancias negativas en competencia.

La presentadora Andrea Serna le preguntó a Karen lo que hacía especial a Santi, pero ella en medio de lágrimas se le cortó la voz hasta poder seguir y enumerar las virtudes del exparticipante. Para seguidamente designar a Kevyn como nuevo capitán de Pibe, ya que Santi fue el elegido por el futbolista generando el resentimiento de Kevyn al no ser tomada en cuenta.

PUBLICIDAD

Luego siguió preguntándole a los demás participantes, por lo que llegó el turno de Alejo con quien se conoce desde niño y momentos más tarde la intervención de Natalia quien le agradeció los momentos vividos.

“Santi es una persona maravillosa, en realidad venía con mucha urgencia de poder hablar con él. Santi, te quiero demasiado, eres una persona maravillosa, un líder innato, sobre todo eres un ser humano y te aplaudo eso porque en serio eres una persona muy grandiosa. Afuera tienes muchas puertas que se te van a abrir, tienes un futuro increíble y de verdad que me alegra muchísimo el corazón haberte conocido aquí. Gracias porque tú hiciste posible muchas cosas en este desafío, sin ti hubiera sido muy difícil haber pasado muchos momentos duros que vivimos. Gracias. Te quiero” — Natalia

Pero al despedirse llegó un momento emotivo, pues Natalia en medio de lágrimas le pidió perdón a Santi por todo lo que le hizo en la Ciudad de las Cajas, y es que es de recordar que Natalia habló mal de Santi en muchas oportunidades, descalificándolo como competidor y en una ocasión pudo en duda su sexualidad.