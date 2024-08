Aura Cristina Geithner reveló lo que su novio piensa sobre su cuenta de OnlyFans

La actriz Aura Cristina Geithner, reconocida por sus papeles en telenovelas y series, sorprendió al público al compartir detalles sobre su incursión en la plataforma para adultos OnlyFans, durante su reciente aparición en el programa Buen Día Colombia de RCN. Geithner, quien ha sido una figura emblemática de la televisión colombiana, comentó que en abril de 2025 celebrará cuatro años generando contenido en esta plataforma, una decisión que ha redefinido su carrera y su conexión con su público.

“Yo tengo un protocolo dentro de la plataforma; mis fans y usuarios, que siempre han estado ahí desde que comencé, lo saben. En OnlyFans, uno pone sus propias reglas, y yo he establecido las mías”, explicó la actriz de 56 años, refiriéndose a su enfoque como modelo erótica.

Geithner destacó que ha aprendido a conocerse mejor a través de esta experiencia, descubriendo qué la favorece y qué no. “He aprendido a utilizar outfits diferentes, lencería, disfraces; incluso, me he disfrazado de conejita”, relató con naturalidad, mostrando su habilidad para manejarse en un espacio tan particular.

Uno de los aspectos más curiosos que reveló durante la entrevista fue la venta de su ropa íntima usada, un pedido especial de sus seguidores mexicanos. “Eso fue por petición de unos usuarios que me decían que les encantaría tener una prenda mía para guardarla. Así que se me ocurrió vender tanguitas de encaje, obviamente limpias, perfumadas, y enviarlas junto con una foto autografiada”, explicó Geithner.

Aunque la presentadora Viena Ruiz intentó indagar sobre cuánto ganaba con este tipo de obsequios, la actriz prefirió no revelar cifras exactas por seguridad, pero dejó claro que es un “excelente negocio”.

Al hablar sobre su vida sentimental, Geithner mencionó que tenía “alguien por ahí”, y al ser cuestionada sobre si su pareja estaba de acuerdo con su actividad en OnlyFans, respondió con humor: “Es un hombre ya maduro, hecho y derecho, ¿qué le va a importar?”, dejando entrever que su relación no se ve afectada por su carrera en esta plataforma.