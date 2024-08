“Me da miedo salir de mi casa”; reconocida infuencer cuenta lo difícil que es volver a vivir en Bogotá

En los últimos días, ha tomado fuerza un video publicado por la ‘tiktoker’ Matu Salazar, quien contó como ha sido su experiencia tras estar 5 meses viviendo en Australia, y otros dos viajando por Asia. Ella, expresa que “le ha dado muy duro volver a Bogotá”, ya que el volver a adaptarse a las dinámicas y retomar la vida que tenía antes de partir le ha parecido todo un reto y que más allá de las obligaciones es algo difícil de asumir.

“Me ha dado muy duro volver a Bogotá, después de estar 5 meses viviendo en Australia y dos meses mochileando sola por el sureste asiático, oigan, llevo dos días aquí y me voy a volver loca”, dijo Matu Salazar en su video. Posterior a esto, añadió que es muy extraño volver a sumergirse en ciertas costumbres, además de probar lo que se puede vivir al estar en otros lugares.

“Creo que la felicidad viene desde adentro y no del lugar donde estoy, pero es que igual creo que Bogotá... o sea, me ha dado miedo, no he podido salir de mi casa no sé porqué, siento que es por el hecho de volver a salir a las calles y es como, ‘estoy en Bogotá', además, el clima no está tan chévere”

Ante estas palabras, se desató una ola de comentarios donde muchos apoyaron lo argumentado por la creadora, diciendo que aunque es un proceso largo y difícil, es posible volver a acostumbrarse a la rutina en la capital, aunque varios sugieren que lo mejor es apuntar a vivir en el exterior de manera definitiva, puesto que se podría llegar a encontrar una calidad de vida muchísimo mayor.

Asimismo, algunos se tomaron el atrevimiento de realizar comentarios burlescos, puesto que les parece un poco exagerado y privilegiado este testimonio, ya que a pesar de los lunares que pueda tener el país con respecto a la inseguridad o la violencia, no deja de ser un sitio lleno de lugares fascinantes para visitar y poder lllevar a cabo una vida normal.