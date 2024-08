Jorge Cárdenas, esposo de Ana Lucía Domínguez, compartió su nutritivo desayuno para estar en forma

El actor Jorge Cárdenas, conocido por sus papeles en exitosas producciones como ‘Celia’, ‘El Capo 2′, ‘La traicionera’, y más recientemente ‘Pálpito’, llamó la atención de sus seguidores, esta vez no por su actuación, sino por sus hábitos alimenticios. A través de un video en sus redes sociales, Cárdenas, quien está casado con la también actriz Ana Lucía Domínguez, compartió detalles de su desayuno, enfatizando en la importancia de una dieta equilibrada para mantener su buena forma física.

PUBLICIDAD

En el video, el actor no solo mostró los alimentos que considera esenciales para la primera comida del día, sino que también ofreció una explicación sobre por qué elige cada uno de ellos. “A mi desayuno yo le sumo algo que hay gente que discute si conviene o no, pero a mí personalmente me conviene mucho, y es comer fruta. Yo me como un bowl de fruta con diferentes tipos de nueces, les pongo ciruelas que ayudan mucho a la digestión, estoy usando granola ketogénica, no tiene avena, tiene coco”, explicó Cárdenas.

El actor también mencionó que a su tazón de frutas le añade kéfir, una bebida fermentada conocida por sus propiedades probióticas. “El kéfir tiene probióticos naturales, obviamente lo complicado es que esos probióticos lleguen vivos al sistema digestivo, que es donde uno necesita fortalecer su sistema inmunológico”, detalló Cárdenas, haciendo hincapié en la importancia de mantener un sistema inmunológico fuerte.

Además, para reforzar aún más su salud digestiva, Cárdenas reveló que toma dos cápsulas diarias de un suplemento probiótico. “Es parte de mi rutina para mantenerme saludable y en forma”, concluyó el actor, quien a menudo comparte con sus seguidores no solo sus rutinas de ejercicio, sino también su enfoque integral hacia la salud y el bienestar.

La publicación de Cárdenas generó una oleada de comentarios positivos de sus seguidores, quienes aplauden su dedicación a un estilo de vida saludable y su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias. “Qué buen desayuno, gracias por compartirlo”, “Se nota que cuidas mucho tu salud, te felicito”, fueron algunos de los mensajes que recibió.