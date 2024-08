Artistas convocan a plantón por accidente de bailarina en Andrés Carne de Res, este será el punto de encuentro

El pasado sábado 17 de agosto en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía se conoció el caso en el que Laura Daniela Villamil, bailarina de dicho restaurante resultó con delicadas quemaduras en su cuerpo luego de un acto con fuego, y quien se encuentra internada en la Fundación Santa Fe de la capital del país, ha causado diferentes reacciones en redes sociales, tanto de familiares y colegas artistas de Laura.

Hasta el momento, familiares han revelado que la bailarina tiene el 80% de su cuerpo afectado por las quemaduras. “Ella se encuentra en estado crítico[...] es muy delicado su estado en el momento”, asegura Santiago en entrevista con W Radio.

¿Dónde será el plantón para apoyar el caso de la bailarina de Andrés Carne de Res?

Laura, al ser graduada de la facultad de artes de la Universidad Distrital (ASAB), desatando la indignación de los colegas de la facultad. Estos mismos, por medio de las redes sociales convocaron a un plantón el próximo 23 de agosto, al frente del restaurante Andrés Express, ubicada en el centro al frente de la Universidad de los Andes. Además, en redes sociales se han conocido otros casos de artistas de la misma facultad que han trabajado en el famoso restaurante, y han denunciado que no es la primera vez que pasan diferentes irregularidades en el establecimiento.

“Hace unos años casi muero de peritonitis aguda en Andrés carne de res. Me queje de un terrible dolor en el vientre y aún así me obligaron a bailar Salsa en un centro comercial. Hasta que mi cuerpo no pudo más; muchos son testigos y ustedes lo saben! Fueron al Hospital y le ofrecieron migajas a mi familia para que no dijeran nada mientras yo estaba inconsciente debatiendo mi vida”.