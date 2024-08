“Tristeza y bótox”: Shakira reaparece pero su rostro alerta a los fans y dicen que “ya no es la misma”

Shakira ha hecho una nueva aparición luego de que recientemente compartiera con sus seguidores cómo es que se está preparando para la gira mundial que dará inicio a principios de noviembre en Palm Desert, California, donde presumió su figura con unos leggings ceñidos de estampado animal print en color rosa.

Sin embargo, días previos, la cantante ya había sido duramente criticada en redes sociales por su aspecto, y no solo esto, pues el pasado julio, cuando se presentó en la final de la Copa América, Shakira fue señalada de hacer playback, además de que hubo quienes aseguraron que parecía una “serenata a Piqué” pues, esperaban escuchar algunos de los temas más recordados de la cantante y no solo los que dedicó a su ex.

Shakira reaparece en exposición de arte de su sobrina Isabella Mebarak

Pese a la ola de críticas, Shakira se ha tomado un respiro de las polémicas para compartir junto a su familia, esta vez, para apoyar a su sobrina Isabella Mebarak quien este fin de semana inauguró su exposición ‘Cuando el Arte une Corazones’ en la Galería La Cometa, ubicada en Miami, junto a la diseñadora Antonella Farah cuyo objetivo es financiar brigadas médicas que iniciarán en noviembre para atender a niños necesitados en Cartagena, Colombia, al lugar también se dio cita su hermano Tonino, quien además es mano derecha de la barranquillera.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales sobre el look que usaría Isabella Mebarak y Shakira no se hicieron esperar, por su parte, la artista posó con un atuendo de mezclilla, un top con escote profundo que dejaba ver su top y una falda larga, mientras tanto, la cantante de ‘Antología’ posó con conjunto color blanco de pantalones fluidos y top de tirantes que combinó con una camisa que caía por debajo de sus hombros.

Esto les valió de una ola de comparaciones y halagos por parte de sus seguidores, quienes aseguran que la sobrina de Shakira es idéntica a la cantante; sin embargo, hubo algunos detractores que aseguraron que la colombiana, luce muy distinta y que incluso hay cierta tristeza en su rostro a pesar de que ya pasaron dos años desde que se separó de Gerard Piqué.

Rostro de Shakira preocupa a los fans y la acusan de “exceso de bótox”

Al evento de su sobrina, Shakira acudió con un total look blanco de impacto, que sorprendió con el rostro completamente limpio y sin gota de maquillaje y un peinado relajado; sin embargo, los usuarios aseguraron que este lucía diferente al de antes e incluso algunos externaron su preocupación por la cantante, pues notaron cierta tristeza en los ojos de la cantante.

Fotos difundidas por otros usuarios mostraban un acercamiento al rostro de Shakira sin filtros, que fueron las que terminaron por escandalizar a los usuarios, quienes aseguraron que su rostro estaba cambiado:

“Su cara es diferente, no necesita bótox, extraño su belleza natural”, “No necesita bótox”, “¿Por qué se ve como hinchada y acartonada de la cara?”, “En estas fotos parece tener 60 años, está exagerando con bótox ,su cara está hinchada cómo un globo, era tan linda, ahora parece una abuela”.