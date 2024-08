“Que rabia”: Criticaron a ‘Buen Día Colombia’ por hacer esto con Roberto Cano

Después de su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’, el actor Roberto Cano lanzó varios comentarios sobre cómo fue su experiencia en el programa gastronómico de RCN. Entre anécdotas y ‘palos’ a sus excompañeros, el artista recordó que su salida del programa se debió a que su plato no convenció al jurado por un ingrediente que no calculó adecuadamente al momento de la preparación.

Aunque Roberto se arriesgó con una comida marina, añadiendo además su creatividad en la presentación porque se trataba de un plato de “alta cocina”, la falta de sal hizo que no tuviera buen sabor y por era razón los chefs votaron en su contra para que abandonara la competencia. Pese a su esfuerzo, no pudo estar por encima de Ilenia, Franko y Jacko, quienes se salvaron en el reto.

También aprovechó estar fuera del espacio culinario para lanzar críticas al resto de los participantes, señalando que quedaron en el programa que no saben defenderse bien en la cocina. “Se quedan dos personas que realmente no cocinan muy bien, que son Franko y Dominica, ellos no son muy buenos”, dijo Cano.

Las críticas a ‘Buen Día Colombia’ por lo que hicieron con Roberto Cano

Roberto Cano estuvo como invitado especial en el programa matutino ‘Buen Día Colombia’ para compartir su paso por el programa, sin embargo, los televidentes no estuvieron de acuerdo con el poco espacio que le concedieron, incluso señalaron que a otros participantes si les permitieron estar mucho más tiempo.

“Entrevista tan corta, pero un caballero”; “Lo mismo fue con Victor Mallarino, sabemos que el tiempo de ellos y de la televisión es corto, pero tampoco así, a Franko la semana pasada lo dejaron toda la mañana”; “Muy corta la entrevista 😢, ¿quién define el tiempo de los invitados?”; “Lástima tan corta la entrevista para Roberto Cano”; “Que rabia que fue tan corta la entrevista”, fueron parte de las reacciones de los usuarios en las redes.