¿Mateo Carvajal se prepara para darle una hermanita a su hijo Salvador? Esta fue su respuesta

Mateo Carvajal, conocido por ser el ganador de “Desafío” 2017, compartió una entrañable y divertida anécdota sobre su hijo Salvador, tras ser consultado sobre sus planes de darle una hermanita al pequeño. A través de un video en sus historias de Instagram, el atleta respondió a un seguidor que le preguntó si su hijo quería tener una hermana.

PUBLICIDAD

“El flaco por el momento no quiere porque yo lo he tanteado. Y él dice que no, no, y él no quiere compartir al papá porque se siente que va a perder ahí todos sus beneficios que tiene. Pero el hombre por el momento dice que no, que el papá solamente para él. ¡Qué chimba!”, relató Mateo en el clip, visiblemente divertido por la firmeza con la que Salvador expresó su postura.

La relación entre Mateo y Salvador, fruto de su relación con la presentadora de Caracol, Melina Ramírez, es un ejemplo de cercanía y complicidad. El deportista ha dejado ver en múltiples ocasiones, a través de sus redes sociales, el fuerte vínculo que mantiene con su hijo, quien a sus cinco años ya muestra un gran apego emocional hacia su padre.

El pequeño Salvador no solo acompaña a Mateo en sus actividades cotidianas, sino que también ha comenzado a seguir sus pasos en el ámbito deportivo. Mateo, conocido por su dedicación al fitness y al deporte, ha involucrado a Salvador en algunas de sus rutinas, e incluso, el niño ha participado en carreras donde ha demostrado una notable disciplina para su corta edad. Este compromiso con el deporte ha llevado a Salvador a ser reconocido en algunas competencias infantiles, una muestra más del estrecho lazo que comparte con su padre.

La sincera respuesta de Salvador sobre la posibilidad de tener una hermanita sorprendió a muchos de los seguidores de Mateo. Mientras algunos aplauden la honestidad del pequeño, otros se preguntan si en el futuro cambiará de opinión y aceptará la idea de compartir a su papá con otros hermanos. Por ahora, parece que Salvador disfruta al máximo de su relación exclusiva con Mateo, quien continúa siendo un modelo a seguir para su hijo.