Georgina Rodríguez se hace viral por cortarse el pelo y lanzarlo al mar: ¿Contaminar da fama?

Georgina Rodríguez compartió con sus más de 61 millones de seguidores en Instagram el radical cambio de look al que se sometió, causando una ola de críticas debido a la decisión que tomó durante sus vacaciones por el Mar Rojo.

Aunque no es la primera vez que la novia de Cristiano Ronaldo hace enojar a sus fans, fue esta decisión la que habría terminado por colmar a sus followers quienes se han preguntado cuál es la razón por la que optó por cambiar su icónica melena larga color azabache, de la que ha hecho ligeras modificaciones para sesiones de fotos como su colaboración con Guess, con algunos destellos rubios y un tono castaño, y aquel momento cuando presumió una melena rubia.

Pese a que la influencer demostró que no le teme a nada, incluyendo los nuevos comienzos, parece que esta vez fue demasiado lejos, pues mientras unos la acusan de contaminar, otros aseguran que posee un significado o simbolismo mucho más profundo de lo que parece, ¿qué intentó decir Georgina Rodríguez con este cambio de look?

Georgina Rodríguez presume su cambio de look en redes sociales pero la critican

Desde sensuales bailes de bachata hasta extenuantes rutinas en el gym para pasar a deliciosas cenas junto a CR7 y compartir divertidos momentos con sus hijos mientras presume algunos de los extravagantes lujos que posee, Georgina Rodríguez vuelve a estar en el ojo del huracán por su cambio de look, y es que algo que parecía ser tan noble como un corte de cabello terminó por indignar al público.

A través de sus Instagram Stories, Georgina Rodríguez compartió el momento justo en el que se le puede apreciar mirando el atardecer frente al mar, luciendo un atuendo deportivo de camiseta de tirantes con shorts y un peinado de trenza, cuando acto seguido, se puede ver la mano de alguien cortando la mitad de dicha trenza para posteriormente, arrojarla al mar.

Fue así que la influencer se despidió de su icónica cabellera larga para dar paso a un nuevo estilo que llega justo a la altura de los hombros, y, a pesar de que aún se desconocen los motivos de su decisión, la molestia por parte del público por arrojar su cabello al mar no se hizo esperar, mientras que otros aseguraron que se podría tratar de un ritual.

La reacción del público al polémico cambio de look de Georgina Rodríguez

El cambio de look no habría hecho enfurecer al público de no ser porque Georgina Rodríguez optó por arrogar su trenza al mar, lo que para algunos supuso una forma más de contaminar y afectar en la salud de las especies marinas, razón por la que usuarios arremetieron contra la novia de Cristiano Ronaldo:

“¿Tenía que botar el cabello al mar? Qué poca empatía con el medio ambiente”, “Una multa por ensuciar más el mar”, “¿Y por qué contaminan el mar? ¿Saben que eso es malo para los pobres pececitos o animalitos marinos?”, “¡No contaminen por favor!”, “¿Por qué contaminar el mar, que culpa tenía?”.

Otros , por el contrario, aseguraron que posee un simbolismo, pues se habría hecho este cambio durante la luna azul, comentando: “Cortó lo malo, lo negativo y lo lanzó al mar justo en la luna azul, luna llena”, lo que continuó un enorme debate en redes sobre arrojar objetos al mar.