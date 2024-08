Sofía Vergara vendó casi todo su cuerpo: había que evitar que sus curvas “rebotaran o se movieran”

Sofía Vergara, conocida por su papel en la exitosa serie Modern Family, recientemente sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar el exhaustivo proceso al que se sometió para interpretar a Griselda Blanco en la serie de Netflix, “Griselda”. La actriz de 52 años tuvo que ocultar sus voluptuosas curvas y modificar drásticamente su figura para encajar en el papel de la infame narcotraficante colombiana, publicó el diario británico The Sun.

En una entrevista con la revista Variety, Vergara compartió detalles sobre las transformaciones físicas necesarias para representar fielmente a la detestable criminal. “No quería que se notara el movimiento natural que tenemos las mujeres latinas”, explicó. Entonces la solución tuvo que ser radical.

Ocultar trasero y pecho

Para evitar que sus curvas características se vieran en pantalla, la actriz utilizó vendajes para restringir su figura. El objetivo era que su “trasero no se moviera”.

Pero eso no fue todo. También tenía que disminuir el volumen de su pecho. La colombiana reconoció en la entrevista que se vio obligada a usar un sostén que describió como “terrible”, y a cubrir sus brazos para hacerlos parecer menos delgados, buscando proyectar una imagen más intimidante.

El cambio no solo fue físico, sino que también implicó largas sesiones de maquillaje y peluquería. Vergara reveló que pasaba hasta tres horas diarias en el departamento de maquillaje, donde la mitad del tiempo se dedicaba a aplicar prótesis faciales y la otra mitad a ajustar la icónica peluca rizada de Griselda. Durante una entrevista con Kelly Clarkson, la actriz describió el proceso como “intenso”, destacando que involucraba “dientes falsos, peluca, nariz y plástico por toda la cara”.

La historia de una “asesina, psicopática y paranoica”

“Griselda”, que se estrenó en enero, sigue la vida de Griselda Blanco, una de las figuras más temidas del mundo del narcotráfico en los años 80. Conocida como “La Madrina” del imperio de la droga en Miami, Blanco fue descrita como una persona “asesina, psicopática y paranoica”.

La serie dramatiza su ascenso desde Medellín hasta convertirse en una de las líderes del cartel de la droga, una historia que ha fascinado a muchos por su brutalidad y la influencia de Blanco en el comercio de cocaína.

La preparación para este papel no fue solo un desafío físico, sino también emocional, detalló Vergara en la entrevista.

Escena de sexo

Otro aspecto que también generó cierta tensión en la estrella colombiana fue la escena de seo que protagonizó. The Sun recordó que durante un evento de Netflix FYSEE, la actriz confesó sus preocupaciones por su primera escena de sexo en pantalla. “Estaba preocupada de cómo me iban a filmar, si se iba a ver la celulitis, si me grababan de lado... Supongo que soy vanidosa”, admitió.

Estas inseguridades mantuvieron a la actriz despierta por las noches, reflejando la presión que sentía al encarnar a un personaje tan complejo y temido como Griselda Blanco.

Pero el sacrificio valió la pena porque con esta interpretación, Sofía Vergara mostró su versatilidad y su compromiso para llevar a la pantalla personajes profundamente complejos, alejándose de su imagen habitual para sumergirse en un papel que seguramente marcará su carrera.