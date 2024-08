“No me querían por ser negra”: Actriz contó que tuvo que probar suerte fuera de Colombia

El sendero hacia el estrellato no siempre es tan sencillo como muchos lo imaginan. La actriz y modelo Indhira Serrano, quien ha conquistado importantes escenarios internacionales, revela cómo su ascenso profesional estuvo marcado por desafíos significativos, principalmente relacionados con su identidad afrodescendiente.

En una reciente entrevista en el programa The Suso’s Show, Serrano compartió sus experiencias de lucha y perseverancia. Según la actriz, su carrera artística enfrentó numerosos obstáculos debido a su color de piel. A lo largo de su trayectoria, Serrano escuchó comentarios desalentadores que cuestionaban su capacidad para alcanzar el éxito y obtener una buena remuneración, simplemente por ser una mujer afrodescendiente.

La adversidad se hizo presente cuando Indhira intentó iniciar su carrera en el modelaje en Bogotá. En aquel momento, la percepción predominante era que las oportunidades para modelos negras en Colombia eran limitadas. “Era otro momento de la historia y yo quería todo. A los 20 años, uno quiere tragarse el mundo. Cuando me dijeron que no podía, decidí marcharme. Cogí mi maleta y me fui”, relató Serrano con determinación.

A pesar de estos comentarios desalentadores, la joven no se dejó vencer y continuó persiguiendo su sueño. Su viaje la llevó a Venezuela, donde, a pesar de las advertencias de su madre sobre la competencia en el país, Indhira se mantuvo firme en su objetivo. “El primer año no fue nada fácil. Me tocó vender cosas puerta a puerta y hacer de todo para seguir con mi sueño. Era muy terca y al año y medio después pude entrar al mundo de las pasarelas”, recordó Serrano.

El esfuerzo y la determinación de Indhira Serrano finalmente dieron frutos. Después de su exitoso debut en el modelaje, su carrera se expandió a la actuación. Ha participado en reconocidas telenovelas como “La traición”, “El clon” de Telemundo, “Flor Salvaje”, “Tres Milagros”, “Los Victorinos”, “Niños ricos, pobres padres”, “Casa de Reinas” y “Tiro de Gracia”, entre muchas otras.