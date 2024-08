Ninguna le funcionó: Andrea Serna compartió las medidas que tomaba para subir de peso

Andrea Serna le reveló a sus seguidores que si bien actualmente se siente muy a gusto con su figura, en el pasado las cosas no eran de la misma manera, contando a través de un video las diferentes alternativas que tomó en cuenta para subir de peso debido a que siempre quiso tener “curvas”.

La modelo se perfila como una de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento colombiano, siendo tomada en cuenta no solo para proyectos televisivos como el ‘Desafío’, sino también para ser la imagen de diferentes marcas nacionales de gran prestigio.

Con frecuencia, la presentadora es elogiada por su presencia frente a las cámaras, su carisma y lo bien que se desenvuelve a la hora de hablar. Pero también recibe muchos elogios por su físico, con muchos usuarios de las redes sociales dejándole piropos en la sección de comentarios de sus publicaciones.

Y si bien Andrea Serna se muestra muy segura de sus competencias y de su imagen, en un video en Instagram le dejó claro a sus seguidores que las cosas no siempre fueron de esa manera, indicando que durante sus años en la universidad se sentía un poco acomplejada por su figura delgada.

“Estuve peleando por mucho tiempo con eso porque yo quería a toda costa no serlo. Yo me soñaba curvas, subirme a la báscula, que eso marcara más. Y no, porque cuando esa es tu contextura, pues eso no pasa tan fácil como la gente cree”, contó la colombiana en un reel de Instagram.

También indicó que cuando estaba en la universidad su contextura era tan delgada que su apodo era “la flaca”, aclarando que no le decían de esa manera por ser despectivos con ella, sino desde el cariño y con respeto.

Andrea Serna probó varios métodos para aumentar de peso

En el mismo clip, la presentadora aprovechó para compartir algunas de las prácticas que llevó a cabo con el fin de darle más grosor a su figura, aclarando que lo hacía a modo de contar una anécdota y no para que replicaran sus acciones.

“Me embadurnaba las piernas con aceite de pata (...) y entonces después encima me ponía unas medias gruesas, y así me dormía porque eso me engrosaba”, reveló Andrea Serna.

Además, indicó que optaba por hacer algunos batidos con diferentes ingredientes con el fin de que la combinación de los mismos la ayudaran con su cometido: “también me inventaba unos batidos con unas mescolanzas, ni les digo, intomables”.

De cara al final del clip, Andrea indicó que si bien tardó algo, al final terminó por aceptarse tal cual y como es, confesando que se siente bien con su figura actual.