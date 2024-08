Jerry del ‘Desafío XX’ habló de su infancia y el motivo de su nombre

Desde el pasado jueves 8 de agosto inició la etapa dorada, durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’, en el que se conocieron más detalles de lo que sería el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores a los semifinalistas para la celebración de los 20 años.

Cada hombre tuvo que escoger a una exparticipante y las mujeres a uno de los hombres que marcaron historia en el ‘Desafío’ esto luego que María Fernanda Aristizábal llegara con el listado de los 585 participantes de todas las ediciones. Al escogerlos tendrían 36 horas para llegar a la Ciudad de las Cajas de lo contrario, el exparticipante que no llegue ocasionará la automática eliminación del semifinalista.

Jerry en ‘Desafío XX’

Es así como Karoline escogió a Jerry quien fue campeón del ‘Desafío 2019 Súper Regiones’ por el equipo de los costeños le ofreció 60 millones de pesos. El formato de la Ciudad de las Cajas para el exparticipante es nuevo, pues en su edición fue en pistas abiertas.

Uno de los primeros errores lo cometió en el box blanco al caérsele una ficha que no podía tocar el suelo y que se tradujo en desventaja para su equipo Pibe y por ende en una derrota. Sin embargo, durante el capítulo 90 del ‘Desafío XX’ el concursante ha hablado más de su vida y en especial del hecho curioso de donde viene su nombre.

Jerry escogió su nombre cuando era niño

“Yo pues nací sin papá, y nunca me registró mi mamá como pensando que mi papá algún día iba a volver. Me decían como mi papá, el nombre de mi papá. A los cinco años llega mi padrastro y ya se casa con mi mamá. Mi abuela, yo de muy niño mi abuela escuchaba a Jerry Rivera en una de esas de acetatos, la veía bailar Jerry Rivera. Y yo crecí y a mí me gustaba el nombre de Jerry, pero además veía ‘Tom y Jerry’ y entonces, cuando llega mi padrastro me da el apellido y me preguntan ‘¿Tú cómo te quieres llamar?’, y yo dije me quiero llamar Jerry”, reveló Jerry.

Indicó que no quiso un segundo nombre, y que tras eso la registraron y bautizaron enseguida. Sin embargo, no todo podía ser perfecto para aquel niño que había escogido cómo llamarse, pues lo registraron con “Y” por lo que él siempre lo ha escrito con “J”.