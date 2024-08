“Espero que no caigan”: Actor de ‘Betty, la fea’ alertó que están estafando en su nombre

La delincuencia sigue acechando en el país y, lamentablemente, los artistas también están siendo blanco de estos delitos. En un reciente episodio de estafa, el reconocido actor David Ramírez López, famoso por su papel de Wilson en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, se ha visto obligado a recurrir a sus redes sociales para alertar a la comunidad sobre un fraude que utiliza su nombre.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ramírez relató que hace aproximadamente 20 días sufrió un robo en el que fue despojado de su teléfono celular, su dinero, un reloj, un maletín con 500,000 pesos y un anillo. El actor explicó que el ataque fue llevado a cabo por cuatro hombres que se desplazaban en dos motos, quienes le arrebataron todas sus pertenencias.

A pesar de haber adquirido un nuevo teléfono y haber mantenido el mismo número de SIM card, Ramírez volvió a ser víctima de una estafa. Según su relato, recibió una llamada de personas que se hicieron pasar por representantes de la compañía de telecomunicaciones Claro. Durante la llamada, los estafadores solicitaron un número de PIN que apareció en su WhatsApp, el cual Ramírez proporcionó sin saber que se trataba de un engaño.

Posteriormente, su WhatsApp fue bloqueado y los delincuentes comenzaron a contactar a sus amigos, pidiéndoles dinero bajo la falsa premisa de una necesidad urgente.

En su mensaje, el actor hizo un llamado a sus seguidores para que no caigan en la trampa y no proporcionen dinero a quienes se hagan pasar por él. “Compré un celular nuevo, con el mismo número de SIM card y hoy me pasó algo similar. Me llamaron haciéndose pasar por Claro y me pidieron un número de PIN que apareció en el WhatsApp. Yo lo di y la verdad pues me bloquearon el WhatsApp y están llamando a todos mis amigos a pedirles plata. Por favor, no les den un solo peso”, advirtió Ramírez.