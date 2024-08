Karoline se le rebeló a Andrea Serna en ‘Desafío XX’

En el capítulo 91 del ‘Desafío XX’ las emociones siguieron a flor de piel y es que los ocho semifinalistas se disputan la copa con su nombre y los 1200 millones de pesos a uno solo mientras están acompañados de exparticipantes en la etapa dorada del reality de Caracol.

El inicio de la edición estuvo marcado por las diferencias en la casa Pibe cuando Guajira discutía con Santi sobre lo que fue el pago del arriendo, ya que los semifinalistas pusieron el dinero para poder conservar la casa.

Pero tras el álgido momento llegó otra circunstancia y es que tal y como se acostumbró en la actual edición la prueba de sentencia, premio y castigo ha estado protagonizada por los desafiologos, los cuales salen a representar a las casas para darles la victoria o la derrota.

En la nueva etapa no fue la excepción y ya se temía que volviera a ocurrir, por lo que todos esperaban con ansias la llamada de la presentadora Andrea Serna quien los sacaría de la duda.

Lo primero que hizo en la llamada fue hablar con Luisa al ver que ella y Alejo eran la tercera pareja en portal el chaleco de sentencia, por lo que no dudó en cuestionarle sí aun tenía recuerdos de lo que fue su eliminación en el box negro semanas atrás.

Y luego habló de los castigos, pues precisó que la dinámica del mismo ha cambiado, por lo que tiene un ajuste. Ya que encontrarían un tablero con cuatro castigos que nunca han visto en ninguna de las anteriores ediciones del ‘Desafío’.

Cuando la presentadora indicó que no serían ellos los que jugarían Karoline golpeó una de laos cojones que tenía lo que hizo Andrea Serna se detuviera.

“No esperábamos, de verdad, a estas alturas del juego. No has dicho, no me adelanto, nada más que estoy acelerada. Queríamos competir”

— Karoline