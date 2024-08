Este es el síndrome que está afectando la vida del actor Juan Pablo Raba

Juan Pablo Raba ha sido un actor conocio por haber participado en producciones como ‘Distrito Salvaje’, ‘‘Mi go, rda bella’, ‘Noticia de un secuestro’, y su más reciente producción ‘Héroe por encargo’. En medio de su desempeño como actor, desde hace unos meses decidió incursionarse en el mundo del podcast, donde tiene invitados bastante conocidos para la opinión pública, y conversar sobre situaciones que viven en su día a dia.

Juan Pablo Raba se sincero y habló del síndrome que lo está afectando

47 años, creó el pódcast ‘Los hombres sí lloran’ con el que busca concientizar sobre los cambios físicos y emocionales que trae la disminución de la testosterona. Detrás de la imagen del galán de telenovela, Raba confesó el desafío común que tienen que enfrentar muchos hombres: la andropausia. Esta condición, similar a la menopausia en las mujeres, se caracteriza por una disminución en los niveles de testosterona.

En medio de su vulnerabilidad mencionó “Yo mismo comencé a tener sudores insoportables en la noche. Me hice todos los exámenes y todo estaba bien. Los médicos no entendían. Uno propuso que me hiciera un examen de testosterona, porque me dijo que le parecía que estaba llegando a la andropausia”

¿De qué trata el síndrome que tiene juan Pablo Raba?

Según la información brindada en la página web de la Mayo Clinic “Los cambios hormonales son una parte natural del envejecimiento. Sin embargo, a diferencia de la caída más drástica de las hormonas reproductoras que ocurre en las mujeres durante la menopausia, los cambios de las hormonas sexuales en los hombres ocurren progresivamente. Esto es lo que necesitas saber.El término “menopausia masculina” se ha utilizado para describir la disminución de los niveles de testosterona relacionados con el envejecimiento. Pero los cambios hormonales relacionados con el envejecimiento en mujeres y hombres son diferentes.

En las mujeres, la ovulación finaliza y la producción de hormonas cae en picado durante un período de tiempo relativamente corto. A esta situación se la conoce como menopausia. En los hombres, la producción de testosterona y de otras hormonas decae a lo largo de muchos años y las consecuencias no son necesariamente claras. Este descenso gradual de los niveles de testosterona se denomina hipogonadismo de inicio tardío o testosterona baja relacionada con la edad”.