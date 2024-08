“Con el ojo aguado”: Carmen Villalobos descubrió un nuevo lugar para “chismosear”

La actriz Carmen Villalobos, conocida por su participación en Top Chef VIP y su papel en la exitosa telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, compartió con sus seguidores un emotivo momento que vivió mientras esperaba la llegada de un amigo en el aeropuerto de Miami. A través de sus redes sociales, Villalobos reveló cómo fue testigo de conmovedores reencuentros familiares que la hicieron reflexionar sobre la importancia de los lazos afectivos.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la presentadora mostró su sensibilidad al hablar de lo que vivió en la sala de espera del aeropuerto. “Venimos aquí al aeropuerto por un amigo que viene por estos días aquí a Miami, y está bonito uno sentarse aquí y ver cómo la gente espera a sus familiares con globos, flores, y la emoción de preparar el teléfono para grabar ese momento tan especial”, comentó la artista.

La actriz describió con detalle las emociones que la rodearon mientras observaba a diferentes personas reencontrarse con sus seres queridos. “Verles la emoción, las lágrimas, los abrazos después de tanto tiempo separados, es una de las cosas más bonitas que he visto. No puedo evitar emocionarme con esas historias, me hacen pensar en lo hermoso que es el amor y la familia”, dijo. Carmen confesó que esos momentos la conmovieron tanto que incluso derramó algunas lágrimas mientras observaba los abrazos y los gestos de felicidad de los demás.

Villalobos, quien disfruta de los pequeños momentos de la vida y se conecta profundamente con sus emociones, compartió que le gusta observar las historias de los demás y escuchar lo que tienen que decir.

“Me podría sentar aquí en el aeropuerto todo el día, a chismear y ver cómo la gente se reencuentra. Es algo que me encanta, ver esas historias de parejas, de mamás que reciben a sus hijos, la abuelita, que llegan después de mucho tiempo... es muy emocionante, me hace pensar en lo afortunados que somos de tener a nuestros seres queridos cerca, y yo era con el ojo aguado, que bonito”, expresó.