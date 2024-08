Paola Rey amenazó con irse de ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 51 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el octavo ciclo frente a las cocinas.

Luego de una entrada de imitaciones a los participantes les tocó unirse en parejas y es así como quedaron Alejandro Estrada y Dominica Duque; Carolina Cuervo y Martina ‘La Peligrosa’; Nina Caicedo y Caterine Ibargüen; Cony Camelo e Ilenia Antonini; Jacques Toukhmanian y Paola Rey, así como Roberto Cano y Franko Bonilla.

Minutos más tarde llegó el reto que el chocolate era el gran protagonista de la noche, pues tenían que hacer una bebida además de unas recetas de postres que fueron subastadas con diversos tiempos.

El reto se dio en medio de mucha tensión, pues con la nueva regla los tres delantales negros podían cocinar, y es así como Dominica Duque, Roberto Cano y Jacques Toukhmanian podían quitárselo de llegar a ganar, pero con la condición de que al hacerlo el delantal no desparecía, sino que seguía en juego y debían ponérselo a otro participante.

La regla fue anunciada durante el capítulo 49 y en esa misma edición se le entregó a Dominica Duque un delantal negro, por lo que en la edición 50 cocinó para ver si podía quitárselo, pero no fue así.

En la mas reciente entrega Dominica Duque y Alejandro Estrada prepararon un croquembouche que se llevó los halagos de los tres chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rauch, por lo que la pareja ganó pin de inmunidad, y ante esto Dominica Duque tuvo derecho a quitarse el delantal y ponérselo a alguien más.

La actriz Paola Rey no pudo disimular su molestia y es que ha venido de diversos retos de eliminación pese a que ha cocinado excelente. Al escuchar su nombre la actriz fue hasta el atril a retirar su delantal negro sin decir ni una sola palabra, pero la expresión en su rostro denotaba la tristeza y rabia por la decisión. Tras despedir la edición los demás compañeros fueron a consolarla y Paola Rey explotó.

“¡No he parado! Si quieren que me vaya, me voy”

— Paola Rey