La profunda declaración de amor de Jacko de ‘MasterChef’ a Claudia Bahamón

‘MasterChef’ ha sido el reality de cocina más visto al rededor del mundo, donde chefs se han enfrentado a diferentes pruebas culinarias. Pero sin duda, una de las mayores apuestas del reality ha sido involucrar a celebridades, donde a pesar de no ser expertos en la cocina, dan de qué hablar durante cada una de sus preparaciones. En Colombia, este nuevo foco del reality se ha llenado de bastantes personalidades como actores, actrices, deportistas, humoristas y hasta periodistas para enfrentarse diariamente en la cocina.

PUBLICIDAD

Una de las cosas que más ha destacado en la versión colombiana, han sido los amors y odios que despiertan las personalidades en los televidentes, destacando a los “buenos” y a los “mala clase” de cada temporada.

Jacko de ‘MasterChef’ se le declaró a Claudia Bahamón

Dentro de los más queridos se encuentra el actor Jacques Toukhmanian alias ‘Jacko’, ya que los televidentes lo consideran uno de los participantes más tiernos y compañeristas del reality. Al mismo tiempo, Claudia Bahamón ha sido otras de las favoritas de los espectadores por su carisma y cercanía con los participantes.

Pero en las más recientes publicaciones, ‘Jacko’ le dedicó una emotiva carta a la presentadora mencionando “Lo que yo quiero a esta mujer. La primera vez que nos vimos en la vida yo hacía de John David y @claudiabahamon que era arquitecta, aceptó hacer de entrevistadora de farándula en Francisco el matemático. Así, hicimos un montón de escenas juntos en las que nos divertimos y jugamos. @canalrcn debería buscar esas imágenes para que gocemos todos. Y ahora, años después nos reencontramos en esta cocina para seguir con el juego. A mí se me olvida lo más importante en la despensa y ella me quita tiempos. Pero todo con amorcito. ¿Será que me sigue pasando?”.

Y es que el reality no solo ha permitido crear nuevas conexiones y reafirmas las que ya existían antes del programa después de tantos años.