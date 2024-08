Kevyn del ‘Desafío XX’ ya le puso el ojo a Guajira ¿por eso la escogió?

Desde el pasado jueves 8 de agosto inició la etapa dorada, durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’, en el que se conocieron más detalles de lo que sería el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores a los semifinalistas para la celebración de los 20 años.

Cada hombre tuvo que escoger a una exparticipante y las mujeres a uno de los hombres que marcaron historia en el ‘Desafío’ esto luego que María Fernanda Aristizábal llegara con el listado de los 585 participantes de todas las ediciones.

Al escogerlos tendrían 36 horas para llegar a la Ciudad de las Cajas de lo contrario, el exparticipante que no llegue ocasionará la automática eliminación del semifinalista. Es así como Kevyn escogió a Guajira del ‘Desafío The Box 2023′, lo que derivó en críticas hacia Aleja al no ser tomada en cuenta.

Con su llegada a la Ciudad de las Cajas ambos desafiantes tuvieron un especial entendimiento y así se ha dejado ver en los capítulos siguientes, pues Guajira se ha mostrado muy dispuesta a hacer todo lo posible para que Kevyn llegue a la final del ‘Desafío XX’.

Sin embargo, en el capítulo 88 luego que Pibe Valderrama la escogiera como capitana de la casa roja junto a Santi, lo que derivó en la evidente molestia de Kevyn al ser ignorado por el futbolista y que desató la burla en las redes sociales, Guajira sostenía una conversación con Jerry, Olímpico, Karen, Karoline y Santi. Karen le preguntó a Santi cómo era su prototipo de mujer, a lo que el capitán respondió de manera directa.

“Que sea delicada, que sea muy femenina, físicamente no tiene que tener ni mucho ni muy poco, normal, yo tampoco soy así de exuberancias” — Santi

“¿Más tirando a clara o más morenita?” — Guajira

“Me gustan así morenitas, así como canelitas” — Santi

Seguidamente le hicieron la pregunta a Guajira sobre cómo le gustaban los hombres y su respuesta fue la antesala a la picardía.

“Me derrito por un negro. Yo conozco el cielo. El cielo es negro” — Guajira

¿A Kevyn le atrae Guajira?

Luego Guajira agregó que una de las cosas que más le atrae es que sepan bailar, por lo que de inmediato indicaron que Kevyn bailaba muy bien, y fue llamado a participar de la conversación.

“Por decir, físicamente como te atrae una mujer. Ya sabemos que como Natalia más o menos, así voluptuosita” — Guajira

“Como vos” — Kevyn

La respuesta de Kevyn intimidó a Guajira y luego todos decidieron cantar “esto se va a prender”, pero en el capítulo 89 se dio otra situación. Y es que luego que el equipo Tino ganó y mandaron a Darlyn a la casa Pibe a poner los chalecos de sentencia, Kevyn decisión enviarle un saludo a una mujer de la casa azul.

“Saludos a Lu, por favor” — Kevyn

“A Lu, ¡A nadie más!” — Karoline

“Lo dijo Karoline por si algo, a mí no me metan” — Guajira

La orden que dejó Pibe y Tino es que los dos capitanes escogidos por equipo tenían que dormir en la misma cama, sin embargo, en el caso del equipo rojo Guajira sigue durmiendo con Kevyn y no con Santi.

Natalia se habría desquitado de Guajira por dormir con Kevyn

En ese momento hablaron de lo que fue la prueba de contacto en el box rojo en la que Karen y Luisa salieron lesionadas, pero que en el caso de Karen tuvo que ser llevada en ambulancia.

“¿Y el duelo de Natalia con Guajira qué tal?” — Santi