Hermana de Nodal no sigue a Ángela Aguilar en redes, pero sí a Cazzu

El enlace de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pues ahora ha llamado la atención que todo parece indicar que la hermana menor del cantante, Amely González Nodal, no estaría de acuerdo con la relación, pues fue la gran ausente de la boda.

Además, en redes sociales, los fans han señalado que la joven no sigue a la hija de Pepe Aguilar, pero que continúa con su amistad con Cazzu, la expareja del intérprete de ‘Adiós Amor’.

¿La hermana de Nodal no está contenta con Ángela Aguilar?

Después de no asistir a la boda de su hermano y de su cuñada, Ángela, muchos se han preguntado si Amely no aprueba esta relación. No solo se ausentó en el día especial de su hermano mayor, sino que también, al revisar sus redes sociales, los fans han descubierto que la joven no sigue a la intérprete de “Mis amigas las flores” en Instagram.

Por otro lado, Ángela sí sigue a la hermana de su esposo en Instagram. Esta diferencia ha intensificado los rumores sobre una posible mala relación entre las dos mujeres, similar a la situación que en su momento tuvo la hermana de Nodal con Belinda y, hasta hace poco, con Cazzu.

Hermana de Nodal no sigue a Ángela Aguilar.

Por otro lado, la joven sí sigue a Cazzu, la expareja de su hermano, lo cual ha llamado mucho la atención, dando pie a diversas especulaciones.

Hermana de Nodal sí sigue a Cazzu.

¿Quién es Amely González Nodal?

Amely González Nodal nació el 13 de junio de 2002 en Caborca, Sonora. Con 22 años, es la hermana menor de Christian Nodal.

Al igual que sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, Amely mantiene una vida bastante privada. Aunque se sabe que tiene el mismo talento para el canto que su hermano, parece no tener interés en seguir una carrera musical.

Se tiene confirmado que hace algunos meses se convirtió en madre, además por medio de redes sociales comparte algunos momentos de su día a día.