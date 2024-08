Kevyn del ‘Desafío XX’ molesto porque el Pibe Valderrama prefirió a Santi

Durante el capítulo 88 del ‘Desafío XX’ se consolidó lo que será el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores para la celebración de los 20 años, pues los ochos semifinalistas estarán junto a ellos rumbo a la final.

Luego de la prueba que midió la fuerza de ambos equipos y en el que la casa Tino logró quedarse con el primer lugar y el premio de los 100 millones de pesos, la presentadora Andrea Serna los convocó al box blanco a jugar lo que sería la prueba de sentencia y hambre.

Pero momentos antes tanto el Pibe Valderrama como Tino Asprilla abandonaron las casas y designaron a un capitán y una capitana para sus equipos. Es así como Tino escogió de capitán a Alejo y capitana a Natalia.

A Kevyn del ‘Desafío XX‘ se le borró la sonrisa

Mientras que en la casa roja el Pibe Valderrama se decidió por Santi y Guajira, lo que derivó en diversas reacciones de molestia en Kevyn quien no soportó la idea de no ser tomado en cuenta para tal responsabilidad.

Televidentes festejan decisión de Pibe al escoger a Santi de capitán

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues los más fervientes seguidores del ‘Desafío XX’ no dejaron pasar por alto el momento y celebraron en las redes sociales la actitud de Kevyn al verse excluido y reemplazado por Santi.

“Jajajajajaja disfrute la cara de Kevyn cuando el pibe dijo que Santi era el capitán”, “El rendimiento de Santi es cuestionable, pero cómo capitán es mucho mejor que Kevyn y Olímpico”, “La cara de Kevyn viendo cómo Santi es capitán y el no JAAJAJAJAJ”, “Jajajjajajajaja a Kevyn no le gustó que Santi sea el capitán jajsjajajajaj”, “la cara de Kevyn cuando escogieron a Santi de capitán jajsjajsjajskajaka tómalaaaa”, “A Kevyn casi le da un soponcio cuando Valderrama dejó a Santi de capitán jajajajajaj.”, “Jajajajajaja disfrute la cara de Kevyn cuando el pibe dijo que Santi era el capitán” y “Al trásfuga del Kevyn no le gustó que el Pibe dejara a Santi de capitán”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales