“He armado un escándalo”: Maluma denunció que le robaron su celular al salir de un evento

Maluma se mostró sumamente molesto en una serie de historias en Instagram al revelar que fue victima de robo durante un evento al que asistió recientemente, informando a sus seguidores sobre lo que sucedió, además de extenderle un mensaje al ladrón, invitándolo a reflexionar sobre sus actos. También advirtió que el celular que le hurtaron no les servirá “para nada”.

El artista suele mantenerse muy activo en las redes sociales para compartir todo tipo de detalles de su vida, siendo muy abierto a la hora de mostrar su rol como papá al pasar tiempo con su hija, su faceta de cantante al brindar adelantos de sus temas y mucho contenido sobre sus conciertos, además de otras escenas cotidianas.

El joven también suele participar en muchos eventos en calidad de invitado, tales como galas, conciertos, encuentros deportivos, lujosas fiestas y festivales nacionales. Y un ejemplo de esto fue su aparición en el Festival de las Flores en Medellín, donde el artista urbano participó en varias actividades.

Y si bien dejó ver a través de diferentes publicaciones lo bien que la pasó, en una reciente serie de historias denunció que las cosas no fueron tan positivas, ya que cuando estaba saliendo de un evento en un criadero de caballos terminó siendo víctima de un robo.

“Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Yo he armado un escándalo, pero como que me arrepentí porque dije: ‘bueno, ya, lo que fue, fue’”, dijo molestó el intérprete de ‘Coco loco’.

También indicó que uno de los mayores problemas de este robo es que de momento no ha podido recuperar el contenido almacenado en su ‘iCloud’ debido a un problema con las contraseñas, narrando que le toca empezar “desde cero” en referencia a su contenido.

Maluma le envió un mensaje a la persona que le robó el celular

En la misma serie de historias, el colombiano aprovechó para hacerle un llamado de atención al responsable de haberle robado su celular, invitándolo a dejar a un lado el estilo de vida delictivo y a ocuparse con actividades de provecho.

“No se pueden dedicar a ‘ratear’, ¿me entienden? No pueden dedicarse a robar, ¿pa’ qué? Qué ratas. Hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos, ¿pero robar? No”, dijo Maluma molesto con la situación.

Además, el artista aprovechó para indicar que ya bloqueó su celular, asegurando que no le servirá “para nada” a la persona que se lo robó, lanzando una risa burlona antes de finalizar el clip.