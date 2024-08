La pelea que remece Hollywood entre George Clooney y Quentin Tarantino: “No es una estrella de cine” y “que se vaya al diablo”

Hollywood está que arde porque dos “pesos pesados” de la industria del cine están enfrentados en una dura polémica. Nada menos que el actor George Clooney y el director Quentin Tarantino. La disputa comenzó con unos dichos del creador de Perros de la Calle.

“No es actor”

El propio protagonista de “Ocean’s Eleven” detalló en una entrevista a la revista GQ que “Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él”, citó Page Six de The New York Post.

Clooney agregó que “dio una entrevista en la que nombró a estrellas de cine y habló de (Pitt) y de alguien más, y entonces este (entrevistador) le preguntó: ‘Bueno, ¿qué pasa con George?’. Él respondió: ‘Él no es una estrella de cine’”... Y ahí ardió Troya.

Clooney, de 63 años, no pudo ocultar su sorpresa ante tal declaración. En la entrevista con GQ, reveló que el director incluso desafió al entrevistador a nombrar una película destacada de Clooney desde el inicio del nuevo milenio. “Y yo pensé, ‘¿Desde el milenio? Esa es prácticamente toda mi carrera,’” respondió Clooney, visiblemente irritado.

“Que se vaya al diablo”

El actor, que ha protagonizado una amplia gama de películas exitosas desde el año 2000, incluyendo “Ocean’s Eleven,” “The Perfect Storm,” y “O Brother, Where Art Thou?”, consideró que el comentario de Tarantino era injusto y despectivo. “Así que ahora estoy como, ‘Está bien, que se vaya al diablo.’ No me importa darle un poco de mi propia medicina. Él me lanzó basura, y yo se la devuelvo,” agregó Clooney.

Sin embargo, Clooney también reconoció la fortuna que ha tenido al poder trabajar con grandes directores a lo largo de su carrera. “Director y guion son lo que te mantienen vivo en esta industria,” comentó, resaltando la importancia de colaborar con talentos de primer nivel en el mundo del cine.

Ahora, solo silencio

Aunque Clooney y Tarantino han trabajado juntos en el pasado, específicamente en la película “From Dusk ‘Till Dawn” dirigida por Robert Rodríguez en 1996, parece que las tensiones entre ambos han surgido recientemente debido a las declaraciones del director. A pesar de la fricción actual, Clooney mantiene una visión pragmática sobre su carrera y se muestra agradecido por los logros obtenidos a lo largo de más de cuatro décadas en la industria cinematográfica.

Page Six aseguró se comunicó con un representante de Tarantino para pedirle reacciones ante la respuesta del actor a los dichos del director, pero no recibió respuesta de inmediato.

Mientras tanto, los seguidores de ambos íconos de Hollywood estarán atentos para ver si este intercambio de palabras se disipa con el tiempo o si marcará un antes y un después en la relación entre el actor y el director.