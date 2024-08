Tino Asprilla contó lo que pasó con la polémica foto que le dio la vuelta al mundo

El capítulo 86 del ‘Desafío XX’ sigue siendo más que revelador, no solo por conocerse los nombres de los ocho exparticipantes convocados a la competencia, sino también por las intervenciones históricas que han hecho las dos estrellas del futbol colombiano en la Ciudad de las Cajas.

Durante un desayuno en la nueva casa azul, el director técnico Faustino Asprilla, más conocido como Tino, compartía junto a los semifinalistas Alejo, Darlyn, Francisco y Natalia, pero además con dos de los exparticipantes como lo son Luisa y Be.

Precisamente este último le cuestionó sobre lo que realmente pasó con la imagen que le dio la vuelta al mundo hace más de 30 años, cuando en un partido se le salieron sus genitales del uniforme.

“Tino, una pregunta ¿Por qué en ese partido que se te salió el animal porque no tenías una licra puesta? ¿qué pasó ahí?”, preguntó Be mientras algunos miraban de manera sorpresiva a lo que el futbolista le pidió que los pusiera en contexto, por lo que Be fue mucho más directo.

Seguidamente Tino Asprilla dio su versión de los hechos recordando que era la primera vez que iba a la convocatoria de la selección Colombia de mayores en el año 1993 a un partido en Bogotá contra la selección de Chile.

“¿Qué pasa? Que en Italia cuando yo jugaba futbol siempre nos daban lo que él dice, licras, pantaloncillos, todo. En la selección Colombia no. Uno tenía que traer el pantaloncillo para uno jugar. Como yo jugaba el partido y me iba para el aeropuerto, porque me iba para Tuluá, pues resulta que mandé mis maletas todo para el aeropuerto y me di cuenta que cuando llego al estadio llevo los pantaloncillos de ponerme para viajar. Entonces yo dije que voy a jugar sin pantaloncillos, porque la pantaloneta es bastante larga, pero después del partido me di cuenta que no era tan larga como yo creía porque cada que corría se me salía ese aparato”, confesó el Tino Asprilla.

Indicó que fue una joven la que tomó la foto para el periódico y que al verla se cuestionó lo rara que se veía y preguntó si se le había salido “algo” de los pantalones y que luego la imagen la ampliaron.

“Sacaron en una revista una foto enorme de esas que podías despegar para pegar en la pared. Eso le dio la vuelta al mundo porque yo en ese momento estaba entre los cinco mejores jugadores el mundo. Le sale una foto hoy en día a Messi o Cristiano Ronaldo, que cositos chiquiticos”, agregó con ironía Tino Asprilla.