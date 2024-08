“No fui capaz”: Marcela Gallego hizo dura confesión tras ser eliminada de MasterChef Celebrity Colombia

La noche del pasado sábado 10 de agosto se convirtió en una de las más emotivas de la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, luego de que la actriz Marcela Gallego se convirtiera en la segunda mujer, con María Fernanda Yepes, en ser eliminada de la competición. Ya con cabeza fría y analizando lo que sucedió, la mujer que interpretó a ‘Doña Grace’ en ‘El Man Es Germán’, hizo una confesión que dejó a muchos de sus seguidores atónitos.

La capital del departamento del Meta recibió durante dos capítulos a la cocina más querida de Colombia, siendo el episodio 47 el último de la aventura de Gallego frente a su fogón; ya que no pudo cumplir a cabalidad con las indicaciones de Rausch, Adría, Zubiría y un chef invitado, quienes pusieron a los delantales negros a cocinar algunos amasijos típicos de la región. A esto se le suma que su platillo fue calificado por sus compañeros que tenían inmunidad.

Roberto Cano, Cony Camelo, Jacques Toukhmanian y Paola Rey, fueron quienes salieron con el mayor puntaje de la calificación, condenando a Marcela a abandonar el reality. Esta situación la ha afectado en demasía, aunque en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula 162.000 seguidores, aprovechó para confesar lo que hizo mientras emitían el capítulo, además de rescatar algunas cosas de su paso por este programa concurso.

“Les quiero confesar que no fui capaz de ver el capítulo, no lo vi, me fui para cine. (...) Tengo que decirles que para mí fue muy bonito salir en Villavicencio, en una ciudad tan bonita. (...) Mucha gratitud con mis compañeros, con los chefs, con Claudia y con ustedes. (...) Muchísimas gracias por esa fe y por ese apoyo recibido. (...) Les tengo que decir que entré sin casi saber cocinar y salí sabiendo cosas, entendiendo el arte de la cocina, entendiendo conceptos abstractos más allá de la técnica”, expresó la mujer de 52 años.