César Augusto Londoño respondió a las burlas porque no sabe inglés: “Estudié en universidad pública”

César Augusto Londoño respondió a las burlas y críticas porque no sabe hablar inglés. Tras el video en que hala con una luchadora japonesa, el cual compartió él mismo, Londoño envió un mensaje a todos los que lo criticaron.

El 10 de agosto de 2024, Tatiana Rentería compitió contra la japonesa Yuka Kagami en las semifinales de lucha en la categoría de 76 kg. Lamentablemente, Kagami venció a la colombiana, quien ahora tendrá que pelear por la medalla de bronce.Tras la competencia, César Augusto Londoño, quien está en Francia cubriendo los Juegos Olímpicos, compartió en sus redes sociales una entrevista que le realizó a Yuka Kagami. Sin dudarlo, Londoño se atrevió a conversar en japonés con la luchadora. Además, debido a las dificultades para comunicarse de manera efectiva, la interacción entre la luchadora japonesa y el periodista colombiano resultó bastante entretenida, por decirlo de alguna manera.

El mensaje de César Augusto Londoño.

La particular entrevista de César Augusto Londoño provocó que recibiera muchas críticas. La mayoría de los comentarios en su contra apuntaron a que Londoño no habla inglés y, mucho menos, japonés. Debido a esto, también a través de X, César Augusto respondió a las críticas y aseguró que nunca es tarde para aprender. Lo llamativo fue que explicó por qué a sus casi 70 años no ha aprendido el idioma.

“Hago parte de los 47 millones de colombianos que no hablamos inglés, no tuve la oportunidad de aprenderlo porque estudié en universidad pública que no es bilingüe y trabajo desde los 13 años. Pero eso me ha enseñado a defenderme en la vida y a no huirle a las oportunidades. Ningún colombiano entrevistó a la japonesa que ganó el Oro. No le tengo miedo ni a la ignorancia ni a la incapacidad. La vida me enseñó que si me tiro al río sin flotador seguramente aprenderé a nadar. Soy aprendiz de todo y conocedor de nada. No justifico no hablar inglés, pero nunca es tarde”, César Augusto Londoño

