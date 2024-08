Adam Sandler volverá al Stand Up Comedy de la mano de Netflix: Este es el estreno de su próximo especial

El reconocido humorista y actor Adam Sandler regresa al stand-up con su nuevo especial Adam Sandler: Love You, que se estrenará en Netflix el próximo 27 de agosto de 2024.

Este especial marca su primer regreso al stand-up en seis años, desde 100% Fresh, que fue aclamado por críticos y público, y recibió una nominación al Emmy.

En el tráiler reciente, Adam menciona: “Chicos, sois los mejores, ¡os quiero! ¡Os quiero! ¡Os necesito! Ayudadme. Sí, está bien, así que de todos modos, hablo mucho, y luego canto, y luego hacemos un montón de mier*das”.

A lo largo de su carrera con Netflix, Adam ha participado en una amplia gama de proyectos que abarcan diversos géneros. Su última incursión en stand-up sigue a una serie de éxitos en la plataforma, incluyendo Uncut Gems, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y Murder Mystery junto a su secuela.

Según fanáticos, la colaboración de Sandler con Netflix ha demostrado ser exitosa, con el comediante creando contenido que resuena con su audiencia y refuerza su relación con la plataforma de streaming.

Secuela de Happy Gilmore

Además del especial de stand-up, Sandler está trabajando en una secuela de uno de sus mayores éxitos, Happy Gilmore.

Esta película contará nuevamente con Sandler en el papel del golfista temperamental y será dirigida por Kyle Newacheck, con un guion escrito por Tim Herlihy, quien también trabajó en la película original.

Aunque los detalles sobre la trama aún no se han revelado, la anticipación entre los fanáticos es alta por ver cómo se desarrollará esta nueva entrega.

Con su próximo especial de stand-up y la esperada secuela, Adam sigue trabajando en proyectos para sus fanáticos.

Según seguidores, su continuo trabajo con Netflix refuerza su estatus como una figura central en la industria, mientras se prepara para ofrecer una dosis más de su característico humor y talento.