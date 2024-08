Mari Sánchez y su amuleto de la suerte tras ganar la medalla de plata en París

Los juegos Olímpicos de París están a punto de acabarse, y la esperanza para que los deportistas colombianos ganaran una medalla olímpica estaba casi por esfumarse, pero los triunfos de Ángel Barajas, en la barra fija de la gimnasia, Yeison López, en los 89 kilógramos del levantamiento de pesas, y de Mari Leivis Sánchez revivieron la alegría no solo de los colombianos, sino de la comitiva que se encuentra en territorio francés.

Y es que durante este 9 de agosto Yeison y Mari se convirtieron en los protagonistas deportivos que le sumaron a 3 la medallería para los colombianos. Pero un pequeño detalle causó curiosidad entre los internautas.

¿Cuál fue el amuleto de Mari Leivis para ganar la medalla?

Si bien los triunfos que logran los deportistas olímpicos consta de bastante constancia y esfuerzo en cada uno de sus entrenamientos, algunos tienen amuletos que les puede traer suerte a la hora de hacer su ejecución. Mari Leivis dejó una huella imborrable en los Juegos Olímpicos de París. La halterofista colombiana no solo se colgó la medalla de plata, demostrando su fuerza y disciplina, sino que también se convirtió en un fenómeno viral gracias a su peculiar amuleto: Sus medias de One Piece, un detalle aparentemente simple, se transformaron en un símbolo de buena suerte y conexión con sus fanáticos. La imagen de Mari levantando pesas con las medias de su anime favorito se volvió icónica, inspirando a jóvenes atletas y amantes del anime de todo el mundo.

Pero al parecer no fue la primera vez usando medias de dibujos animados durante el certamendeportivo, ya que algunos aseguran que llego a usar medias de Luffy, Jeisson y hasta de Naruto.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas, quienes no dudaron en expresar su ternura en redes sociales, ya que sus medias de One Piece trascendieron el ámbito deportivo y se convirtieron en un completo gesto de ternura.