Manuela Gómez expresó el fuerte dolor que sintió tras hacer esfuerzo en un supermercado

La influencer Manuela Gómez, conocida por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, compartió con sus seguidores el difícil momento que atraviesa un mes después de dar a luz. A través de sus redes sociales, Manuela relató los malestares físicos que ha experimentado recientemente, los cuales atribuye al esfuerzo que realizó durante una visita al supermercado Éxito.

PUBLICIDAD

Gómez, quien aún se encuentra en recuperación tras una cesárea, contó que el martes pasado decidió salir a hacer algunas diligencias, entre ellas, realizar las compras del mercado. Sin embargo, lo que parecía ser una actividad cotidiana se convirtió en un problema cuando no recibió la asistencia necesaria para cargar las pesadas bolsas de sus compras. “Fui al Éxito y la atención al cliente fue pésima. Les expliqué que estaba recién operada, pero no hubo nadie que me ayudara con el carro del mercado que iba lleno y pesaba demasiado”, comentó la influencer.

La situación se agravó cuando, al llegar a la caja, Manuela tuvo que hacer un esfuerzo considerable para empacar y trasladar las bolsas al carrito, a pesar de estar consciente de que no debía hacerlo debido a su reciente cirugía. “Me tocó cargar algunas bolsas para meterlas al carrito y, aunque la cajera fue muy amable y trató de ayudarme, no había nadie del supermercado dispuesto a asistirnos. Al final, terminé haciendo el esfuerzo y ahora siento un dolor muy fuerte en el ombligo, como si fuera una hernia”, explicó Gómez.

El esfuerzo realizado en el supermercado dejó a Manuela con un dolor persistente, por lo que decidió acudir a urgencias para recibir atención médica. “Voy a esperar que el doctor me atienda porque el dolor no se me quita y me siento realmente enferma”, dijo, preocupada por su estado de salud.

En otro video mencionó que le diagnosticaron inflamación del peritoneo, una membrana que recubre la pared abdominal y tuvieron que colocarle varios medicamentos. También señaló que se alejará unos días de las redes para descansar, dedicarse a su bebé y luego retomará su trabajo.