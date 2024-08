“Le hice un favor”: Natalia le quitó la careta a Kevyn y pidió que lo eliminen de ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 85 del ‘Desafío XX’ se despejaron las dudas sobre lo que sería la nueva etapa del reality de Caracol tras el regreso de los ocho semifinalistas a la Ciudad de las Cajas para escoger si seguirían por los 400 millones o se arriesgarían por 1200 millones de pesos bajo ciertas condiciones.

Es así como Kevyn, Alejo, Francisco, Santi, Darlyn, Karoline, Karen y Natalia decidieron que aceptaban el reto y ante esto Andrea Serna llamó a Carlos Alberto Valderrama Palacio conocido popularmente El Pibe Valderrama, y Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, más conocido como Tino Asprilla a unirse a la celebración de los 20 años del reality de todos los colombianos.

Los semifinalistas fueron divididos en dos equipos, uno liderado por El Pibe en el que están Kevyn, Santi, Karoline y Karen mientras que con Tino están Alejo, Francisco, Darlyn y Natalia. Y precisamente al llegar a cada una de las casas las dos estrellas del futbol colombiano empezaron a interactuar con los participantes y cada uno fue soltando algunas verdades de lo que fue el tiempo de receso que tuvieron en la competencia.

La respuesta de la participante dejó sorprendido a más de uno, pues días antes vivía a plenitud su romance con Kevyn, por lo que sus palabras de inmediato generaron incertidumbre.

Seguidamente Alejo le pidió a Natalia que le echara la bendición para hacerlo y el Tino le preguntó si llegó a conocer a la exnovia de Kevyn. Ante esto Natalia dijo que si tiene la oportunidad lo haría.

Mientras tanto en la casa Pibe tanto Karoline como Karen le preguntaban a Kevyn sobre lo ocurrido con Natalia, y este dijo que estuvieron hablando, pero que con el caso de su expareja no tuvo tiempo de hablar con ella sobre lo sucedido.

“Tal vez debía hacer las cosas diferentes. En este momento yo prefiero que esté por allá. Yo a ella la quiero muchísimo, obviamente hice algo que no estaba bien, no me enorgullezco. Esa mujer es un amor, créanme. Y me duele tanto haberle causado daño a ella y yo le voy a pedir perdón porque se lo merece”

— Kevyn