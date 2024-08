Jhonny Rivera reapareció tras someterse a procedimiento de urgencia en el hospital

Uno de los cantantes más queridos del género popular en Colombia es el pereirano Jhonny Rivera, artista que en los últimos días tuvo en vilo a sus fanáticos tras su casi nula aparición en las redes sociales. Ante esta preocupación, el intérprete de ‘El Intenso’ reapareció para contar qué fue lo que le pasó y que lo llevó a asistir de urgencia al hospital.

Ya son 3,5 millones de seguidores los que acumula Rivera en su cuenta de Instagram, plataforma en la que sorprendió a muchos al contar que tuvo que someterse a un procedimiento debido a una incomodidad que tenía en su pie izquierdo: “Una uña me empezó a molestar y yo no le estaba parando bolas y se me complicó. Me tuve que ir al médico y me la tuvieron que arrancar”, expresó el artista con gran preocupación en el clip.

¿Cuál es el negocio de Jenny López, novia de Jhonny Rivera?

Ya se completó un año desde la confirmación de la nueva relación del Rivera, hombre que le dio una nueva oportunidad al corazón tras su fallida relación con Luz Galeano, madre de su primogénito Andy Rivera, quien le siguió los pasos y destaca como reguetonero . La encargada de acelerarle los latidos es Jenny López, mujer de 21 años que de a poco se está ganando los corazones de los colombianos con canciones como: ‘Acapulco’, ‘Que se mueran’ y ‘Culpables’.

La carrera de López le ha permitido acumular una vasta comunidad en redes sociales, y con más de 750.000 seguidores en IG, no desaprovecha para impulsar su faceta como emprendedora. Muestra de esto es su página alterna en la que vende vasos decorados por $70.000 pesos; además de algunos suplementos alimenticios dirigidos para complementar temas nutricionales, los cuales pueden conseguirse por $156.900 pesos.